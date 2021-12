Robotul care spune Plugușorul. Studenții români l-au programat să cânte și să danseze | VIDEO

Robotul care spune plugușorul este, în aceste zile, principala atracție în Galați. Un robot umanoid, pe nume Alpha One Pro, achiziționat de Universitatea Dunărea de Jos din galați a fost programat de studenții români de la automatică să cânte Plugușorul. Vocea este una înregistrată și aparține chiar prodecanului Răzvan Șolea.

Simpaticul robot a fost îmbrăcat cu o pelerină roșie ce amintește de costumul lui Moș Crăciun și, amplasat în holul Universității, cântă o variantă nouă a celebrului Plugușor. Este un colind „de pandemie”, spun reprezentanții Universității pe pagina oficială de facebook, acolo unde au postat și un video cu simpatica mașinărie.

Alpha One Pro este un robot umanoid produs de UBTECH Robotics care se poate conecta prin Bluetooth la calculator sau telefon, explică specialiștii de la Dunărea de Jos. Dispune de un software de editare pentru acțiuni 3D cu o interfață simplă și ușor de folosit. Acest lucru permite și amatorilor/copiilor să editeze cu ușurință mișcările robotului. Alpha One Pro are 16 articulații (servomotoare), care se pot mișca cu precizie mărită, permițându-i să realizeze acțiuni complexe, similare cu cele realizate de corpul uman. Se poate programa atât de pe telefon cât și prin intermediul unui PC.

Ascultă Robotul care spune Plugușorul!

Robotul poate, de asemenea, să se miște sau să danseze pe un fundal muzical, să vorbească, să capteze atenția persoanelor cu ușurință. Acest lucru este posibil numai după o programare/editare prealabilă.

Robotul a fost achiziționat de Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați pentru a fi programat de către studenți. Ei încearcă să realizeze diverse aplicații software care să interacționeze cu copiii sau persoanele vârstnice.

