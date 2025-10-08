APCE reafirmă că blocarea sau limitarea prosumatorilor nu rezolvă problemele rețelelor, ci dimpotrivă, poate afecta strategia de tranziție energetică a României

Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie din România (APCE) contestă declarațiile ministrului Energiei, Bogdan Ivan, care a afirmat, recent, că prosumatorii casnici ar trebui restricționați la 5 kW, susținând că aceasta ar fi o practică europeană. Potrivit APCE, afirmațiile oficialului sunt eronate și denaturează cadrul legal existent, ignorând atât reglementările UE, cât și realitățile tehnologice ale prosumatorilor români.

Într-un comunicat transmis miercuri, APCE subliniază că legislația europeană nu impune o astfel de limită, iar în practică prosumatorii casnici operează frecvent cu instalații de 30 kW. Limita de 400 kW menționată de ministru se referă doar la pragul până la care prosumatorii sunt scutiți de plata dezechilibrelor în rețea, conform Regulamentului (UE) 2019/943, și nu la puterea efectivă a instalațiilor.

Reprezentanții APCE critică retorica ministrului, care ar transforma prosumatorii în țapi ispășitori pentru problemele infrastructurii de distribuție: rețelele învechite, pierderile ridicate, lipsa digitalizării și a sistemelor de stocare. „Prosumatorii nu sunt problema, ci parte a soluției pentru stabilitatea energetică și tranziția verde a României”, se arată în comunicat. Până la sfârșitul anului, capacitatea instalată la prosumatori va atinge 3.000 MW, ceea ce va permite acoperirea a aproximativ 20% din consumul casnic anual, respectiv circa 2,2 miliarde kWh.

APCE respinge și acuzațiile legate de fondurile europene investite în parcuri fotovoltaice, amintind că și persoane apropiate unor politicieni au beneficiat de astfel de finanțări, fără ca ministrul să manifeste aceeași atenție critică. Asociația mai subliniază că multe investiții europene au fost realizate de UAT-uri, în timp ce modernizarea rețelelor, necesară pentru integrarea energiei regenerabile, a fost neglijată.

De asemenea, prosumatorii salută intenția Ministerului Energiei de a reduce prețul energiei la 1 leu/kWh, dar atrag atenția că, în lipsa unui plan concret de implementare, efectele vor fi limitate. Ei recomandă producția proprie de energie prin instalații fotovoltaice ca soluție imediată pentru reducerea facturilor și pentru alinierea României la tendințele globale, unde energia regenerabilă a depășit în prima jumătate a anului, producția pe bază de cărbune.

