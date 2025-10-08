Prosumatorii răspund ministrului Energiei: Limitele de 5 kW sunt un mit, nu realitate europeană

De către
Dana Macsim
-
0
3

APCE reafirmă că blocarea sau limitarea prosumatorilor nu rezolvă problemele rețelelor, ci dimpotrivă, poate afecta strategia de tranziție energetică a României

Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie din România (APCE) contestă declarațiile ministrului Energiei, Bogdan Ivan, care a afirmat, recent, că prosumatorii casnici ar trebui restricționați la 5 kW, susținând că aceasta ar fi o practică europeană. Potrivit APCE, afirmațiile oficialului sunt eronate și denaturează cadrul legal existent, ignorând atât reglementările UE, cât și realitățile tehnologice ale prosumatorilor români.

Într-un comunicat transmis miercuri, APCE subliniază că legislația europeană nu impune o astfel de limită, iar în practică prosumatorii casnici operează frecvent cu instalații de 30 kW. Limita de 400 kW menționată de ministru se referă doar la pragul până la care prosumatorii sunt scutiți de plata dezechilibrelor în rețea, conform Regulamentului (UE) 2019/943, și nu la puterea efectivă a instalațiilor.

Reprezentanții APCE critică retorica ministrului, care ar transforma prosumatorii în țapi ispășitori pentru problemele infrastructurii de distribuție: rețelele învechite, pierderile ridicate, lipsa digitalizării și a sistemelor de stocare. „Prosumatorii nu sunt problema, ci parte a soluției pentru stabilitatea energetică și tranziția verde a României”, se arată în comunicat. Până la sfârșitul anului, capacitatea instalată la prosumatori va atinge 3.000 MW, ceea ce va permite acoperirea a aproximativ 20% din consumul casnic anual, respectiv circa 2,2 miliarde kWh.

APCE respinge și acuzațiile legate de fondurile europene investite în parcuri fotovoltaice, amintind că și persoane apropiate unor politicieni au beneficiat de astfel de finanțări, fără ca ministrul să manifeste aceeași atenție critică. Asociația mai subliniază că multe investiții europene au fost realizate de UAT-uri, în timp ce modernizarea rețelelor, necesară pentru integrarea energiei regenerabile, a fost neglijată.

De asemenea, prosumatorii salută intenția Ministerului Energiei de a reduce prețul energiei la 1 leu/kWh, dar atrag atenția că, în lipsa unui plan concret de implementare, efectele vor fi limitate. Ei recomandă producția proprie de energie prin instalații fotovoltaice ca soluție imediată pentru reducerea facturilor și pentru alinierea României la tendințele globale, unde energia regenerabilă a depășit în prima jumătate a anului, producția pe bază de cărbune.

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube

Articolul precedentAC Milan a făcut anunțul oficial! Internaționalul român Francesco Domniței a semnat primul contract de profesionist
Dana Macsim
Dana Macsim
https://www.romanialibera.ro
Dana Macsim este o profesionistă experimentată în jurnalism și comunicare, cu o carieră diversificată în mass-media și educație. A fost editor și prezentator de știri la Realitatea Plus din București, rol pe care l-a ocupat din decembrie 2019 până în iulie 2024. Începând cu 1 iulie 2024, Dana s-a alăturat echipei România Liberă. Anterior, a lucrat la Prima tv, Național Tv, Profit.ro și Money Channel în aceleași funcții.Dana a fost coordonator de marketing și comunicare la TCE 3 Brazi Group și expert în comunicare la Agenția pentru Dezvoltare Regională – Nord-Est. De asemenea, a fost manager la Centrul pentru Artă și Cultură Neamț și copywriter la Opera Comică pentru Copii din București.Pe lângă activitatea în jurnalism, Dana a fost și este profesor de limba franceză și de limba și literatura română la diverse instituții de învățământ.Dana deține un master în Comunicare de la Universitatea din București și este traducător și interpret certificat pentru limba franceză.