Vara de-abia a început, dar vrei să te pregătești din timp, fără griji și fără stres, pentru începutul noului an școlar? Alegerea garderobei de școală este cea mai mare provocare pentru orice părinte. De aceea, trebuie să te organizezi din timp, cât mai eficient. Pentru asta suntem noi aici. Te ajutăm să gestionezi mai ușor garderoba back to school și să începi pregătirile înainte de haosul sfârșitului de vară. Cât timp micuțul tău se bucură de vară și de joaca în aer liber, hai să afli mai multe despre organizarea și alegerea garderobei back to school.

De ce să începi pregătirea garderobei back to school din timp

Toamna pare departe, dar experiența ne-a învățat că lunile de vară zboară foarte repede. Evită aglomerația de la final de august și cumpărăturile făcute în grabă. Pregătirea garderobei școlare în avans înseamnă mai puțin stres, mai mult control și, de ce nu, chiar economii. Acum este momentul în care găsești tricouri de băieți perfecte pentru sport sau chiar tricouri polo de fete pentru școală. Iată ce avantaje ai dacă te organizezi din timp pentru întoarcerea la școală a copilului tău:

– Găsești toate hainele pe care le cauți și mărimile de care are nevoie copilul tău

– Profiți de reducerile de sezon

– Ai acces la colecții noi

– Ești mai relaxat și liniștit

– Te asiguri că nu ai uitat nimic de pe lista de cumpărături

– Îți organizezi mai bine bugetul pentru garderoba back to school

Cum alegi „haine smart” pentru back to school

Hainele smart nu sunt doar moderne, ci și practice, confortabile și adaptabile. Iată ce să ai în vedere atunci când alegi ținutele pentru noul an școlar:

Materiale respirabile și ușor de întreținut

Caută haine din bumbac, in sau amestecuri de țesături prietenoase cu pielea care lasă corpul să respire, se spală ușor și rezistă la multiple purtări. Tricourile pentru fete și băieți din bumbac sunt mereu o alegere sigură, care oferă confort și își păstrează calitatea.

Croieli simple pentru libertate de mișcare

Copiii sunt activi și își doresc să se miște liber, fără restricții. Optează pentru o garderobă care include pantaloni cu talie ajustabilă, tricouri lejere pentru adolescenți și copii și jachete respirabile.

Ținute versatile pentru timp liber și pentru uniformă

Dacă școala impune purtarea unei uniforme, alege piese care pot fi purtate atât în cadru formal, cât și casual. De exemplu, cămășile albe simple, tricourile polo de fete și băieți și pantalonii în culori neutre sunt cele mai versatile alegeri, fiind ușor de asortat și de purtat atât la școală, cât și la joacă.

Ține cont de garderoba de tranziție dintre vară și toamnă

Lunile septembrie și chiar octombrie vin cu vreme schimbătoare și uneori temperaturi mai ridicate decât te-ai aștepta. Asigură-te că garderoba copilului tău include hanorace ușoare și jachete lejere, pantaloni lungi și bluze cu mânecă lungă. Îmbrăcămintea în straturi este cea mai bună strategie pentru garderoba de tranziție, pentru că le permite copiilor să se adapteze ușor schimbărilor de temperatură din timpul zilei.

Implică-l pe copil în alegerea hainelor

Transformă cumpărăturile într-o activitate plăcută, nu într-un stres. Încurajează-l pe micuțul tău să te însoțească la cumpărături și lasă-l să își aleagă culorile preferate sau un imprimeu vesel. Astfel va purta hainele cu mai mult drag dacă simte că a avut un cuvânt de spus. În plus, înveți copilul să ia decizii practice încă de mic.

Vacanța de vară este un prilej de relaxare pentru cei mici și o oportunitate pentru părinți să se pregătească pentru un început de școală reușit. Alege haine smart, practice, comode și durabile și bucură-te de toamnă fără griji. Back to school fără stres începe cu o garderobă bine gândită.

Sursa foto: Freepik.com