Procurorii DIICOT efectuează joi zeci de percheziții la un operator portuar din Constanța, la sediile mai multor firme și la locuințele unor persoane, într-un dosar de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere.

Ancheta DIICOT vizează 11 societăți comerciale care ar fi importat motorină între 2022 și 2025.

Dosarul este în faza de cercetări in rem pentru constituirea unui grup infracțional organizat, folosirea documentelor vamale, de transport sau comerciale falsificate și evaziune fiscală.

Val de percheziții în București și în opt județe

Polițiști ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și procurorii DIICOT – Structura Centrală au pus în aplicare 37 de mandate de percheziție la sediile unor persoane juridice, inclusiv operatorul portuar vizat, precum și la domiciliile unor persoane fizice din București și județele Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor.

DIICOT precizează că probele administrate până în prezent indică existența unui mecanism sofisticat de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere, operat de un grup infracțional organizat în jurul a două companii de export înmatriculate în Europa.

Distorsionarea pieței și evaziune fiscală

Documentele vamale falsificate sau inexacte ar fi condus la:

Profituri disproporționat de mari pentru societăți intermediare, în raport cu operatori mari de rafinare și distribuție;

Evaziune fiscală prin omiterea totală sau parțială a înregistrării în contabilitate a veniturilor obținute din vânzarea motorinei;

Evidențierea unor cheltuieli fără fundament economic sau a unor operațiuni fictive, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale.

Practici ilegale ar fi fost facilitate de utilizarea codurilor de acciză „fără depozitare”, care au permis pierderea trasabilității unor cantități semnificative de motorină.

