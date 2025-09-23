Cea de-a VIII-a ediție a #Creativo – Social Creative Event, desfășurată între 18 și 21 septembrie la ROMEXPO, a reunit peste 1.000 de participanți, confirmând interesul crescut pentru industriile creative din România.
Evenimentul a adus împreună designeri, antreprenori, studenți, artiști și pasionați de modă, design și antreprenoriat.
Pe parcursul celor patru zile, publicul a avut acces gratuit la 10 conferințe susținute de 60 de speakeri și moderatori.
Printre invitați s-au numărat Adina Buzatu, Lena Criveanu, Clara Rotescu, Deea Codrea (Elle România), Blogu lu’ Otravă și Ana Morodan, care au împărtășit experiențe și soluții practice.
Temele dezbătute au inclus impactul inteligenței artificiale în marketing, finanțarea start-up-urilor prin fonduri europene, afirmarea tinerilor designeri și modele de antreprenoriat sustenabil.
Workshop-uri interactive și expoziții
Peste 700 de persoane au participat la cele 102 workshop-uri gratuite, unde au descoperit tehnici de croitorie, elemente de design vestimentar și metode de construire a unui brand creativ.
Totodată, expoziția „Pop that Bubble!”, curatoriată de Roxana Diochețanu și dedicată studenților UNArte, a atras atenția publicului și a evidențiat potențialul tinerilor creatori.
