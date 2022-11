Nicușor Dan, despre ce are nevoie Bucureștiul

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, afirmă că Bucureştiul este atractiv pentru mediul de afaceri şi are nevoie de o dezvoltare urbană „coerentă, legală şi eficientă din punct de vedere al mobilităţii”.



Edilul a vizitat Târgul Naţional Imobiliar care are loc la Palatul Parlamentului, unde dezvoltatorii imobiliari îşi prezintă ofertele.



„Capitala reprezintă în continuare o piaţă atractivă pentru mediul de afaceri şi reiterez faptul că Bucureştiul are nevoie de o dezvoltare urbană coerentă, legală şi eficientă din punct de vedere al mobilităţii. Este nevoie de un parteneriat real între autoritatea publică şi dezvoltatorii imobiliari şi este esenţial ca noile zone rezidenţiale să includă şi infrastructură de transport, spaţii publice, grădiniţe sau şcoli”, a scris Nicuşor Dan, sâmbătă, pe Facebook.

