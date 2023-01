Pericol de formare a poleiului și ceață, în mai multe zone din țară

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează, în această dimineaţă, că pe DN 67C Novaci – Rânca, din judeţul Gorj, sunt semnalate depuneri de polei, dar se acţionează cu utilaje care împrăştie material antiderapant.



Pe majoritatea drumurilor din judeţul Prahova sunt precipitaţii sub formă de burniţă, iar pe DN 1A Ploieşti – Braşov ninge slab, carosabilul fiind umed, precizează sursa citată. Şi aici se acţionează cu material antiderapant.



De asemenea, sunt semnalate precipitaţii sub formă de burniţă care favorizează depunerea de polei pe mai multe artere rutiere din judeţele Gorj, Argeş şi Dâmboviţa.



Ceaţa reduce vizibilitatea în trafic sub 100 de metri pe DN 71, între localităţile Fieni şi Cota 1000, judeţul Dâmboviţa.



Pe autostrada A2 Bucureşti – Constanţa, pe tronsonul kilometric 130 – 212 (Ştefan cel Mare – Constanţa) sunt precipitaţii sub formă de ninsoare slabă, fără restricţii de circulaţie sau evenimente rutiere în desfăşurare. Se acţionează preventiv cu utilaje de deszăpezire.



Pe autostrada A3 Bucureşti – Ploieşti sunt semnalate precipitaţii sub formă de ploaie, carosabilul este umed, iar valorile de trafic sunt în uşoară creştere, precizează Centrul Infotrafic al Poliţiei Române.



Pe A1 Bucureşti – Piteşti se circulă pe un carosabil umed, cu vizibilitate bună şi fără evenimente rutiere în desfăşurare. Valorile de trafic sunt în creştere pe sensul de intrare în Capitală, începând din localitatea Ciorogârla.



Totodată, pe DN 7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu, între localităţile Lazaret şi Boiţa (judeţul Sibiu), tronsonul kilometric 246+700 şi 246+900, traficul a fost restricţionat pe o bandă în urma unei surpări apărute în zona taluzului. Circulaţia este dirijată prin semafor, pe timpul nopţii, iar pe timpul zilei prin piloţi de trafic.



Pentru reducerea riscului rutier, poliţiştii le recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la condiţiile de trafic şi de drum, să ia în considerare că distanţa de frânare creşte pe un carosabil umed sau alunecos, să îşi asigure o bună vizibilitate prin parbriz, lunetă şi geamuri laterale şi să folosească luminile de ceaţă dacă se deplasează pe drumuri unde este prezent acest fenomen.

