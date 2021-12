Lovitură pentru bucureșteni. Parcări și de 10 ori mai scumpe de la 1 ianuarie

Vești proaste pentru bucureșteni. De la 1 ianuarie, locurile de parcare în Capitală vor avea prețuri între 300 și 600 de lei.

Majorări de 10 ori mai mari

În acest moment, cele mai scumpe parcări de reședință din București sunt în jur de 80 de lei pe an. De la 1 ianuarie, dacă stați în A, zonă centrală, veți plăti 600 de lei pe an. Cei din zona B vor plăti 500 de lei într-un an. Prețul scade spre periferie până la 400 respectiv 300 de lei.

Dacă vă lăsați mașina pe un loc străin de parcare, plătiți o amendă de 500 – 1.000 lei. În situația în care aveți un loc de parcare, dar îl blocați cu obiecte, sancțiunea este de la 1.500 la 2.500 lei, scrie national.ro.

Poliția locală aplică sancțiunile de la a doua abatere și chiar și așa a avut mult de lucru în acest an.