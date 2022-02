Lia Olguța Vasilescu dezvăluie de ce Oltenia nu are încă spitale noi prin PNRR

După ce ministrul Sănătății Alexandru Rafila a dezvăluit o consultanță de 25 de milioane de euro pentru o instituție care funcționa cu 5 milioane de euro, primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu vine cu o altă dezvăluire despre cum s-au făcut proiectele pentru spitale noi prin PNRR.

„În data de 25.02. 2021, în contextul publicării unui rezumat despre PNRR, am depus adresă, la Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul Sănătății, că municipiul Craiova intenționează construirea unui spital de pediatrie din fonduri europene. Această adresă a fost depusă în același timp cu celelalte municipalități. În data de 08.06.2021 am revenit cu adresă la cele două instituții, reafirmând dorința noastră de a fi prinsă investiția în PNRR, după ce nu primisem niciun răspuns la prima adresă, iar printre primari se cam știa cine e pe listă. Nu am primit răspuns nici la adresa din iunie, dar am citit în PNRR-ul apărut pe site-ul Comisiei Europene că toată Oltenia nu are niciun spital nou în PNRR, în schimb orașele din Ardeal au câte două, trei sau chiar patru spitale fiecare”, spune, miercuri seara, Lia Olguța Vasilescu, conform stiri247.ro.





Lia Olguța Vasilescu nu e supărată că alte județe au spitale noi obținute prin PNRR, dar nu vede de ce a rămas Oltenia pe dinafară





Aceasta spune că nu este nicio supărare că aceste județe au mai multe spitale prinse în PNRR, însă nu a înțeles de ce Oltenia nu merita nici măcar unul construit nou.

„Să fie pentru că nouă ni se tot promite spitalul regional și nu ne mai calificăm? Nu, pentru că și Cluj-Napoca are spital regional și încă patru pe lista PNRR! Să fie pentru că nu am depus noi adresă la timp? Nu, pentru că am transmis intenția în același timp cu alte municipalități! Să fie din cauză că alții aveau proiecte mai mature? Nu, fiindcă noi aveam studiul de prefezabilitate, iar alții nu aveau nimic. Și, oricum, puteau să ne prindă la faza a doua, unde nu se cerea decât proprietatea terenului, dar nu ne-am „calificat” nici acolo. Să fie din cauza metodologiei care să fi stabilit criterii pe care nu le îndeplinim? Nu, pentru că nu s-a publicat nicio metodologie.Să fie din cauza unei HG de care nu ne-am amintit? Nu, pentru ca nu s-a publicat nicio HG! Ca să știți: nu a existat metodologie, nu au existat criterii de eligibilitate, nu au lucrat specialiști din Ministerul Sănătății la criterii sau la lista cu spitalele aprobate spre finanțare! Au știut de această listă doar ministrul Ghinea și secretara de stat Andra Migiu, tot membră USR”, a mai scris primarul Craiovei pe Facebook.

Vasilescu se întreabă dacă Andra Migiu „acordă și ea consultanță pe PNRR acum sau doar ex-ministrul Ghinea, care a gândit proiecte de 5 milioane de euro, ca să facă el consultanță de 25?”, potrivit postării.

La Agenția Națională pentru Investiții în Sănătate funcționarea instituției este finanțată cu 5 milioane de euro și consultanța cu 25 de milioane de euro, potrivit PNRR-ului negociat de pe vremea când ministru al Sănătății era din USR. Actualul ministru,Alexandru Rafila, a sesizat Corpul de Control.

