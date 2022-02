Două centre de solidaritate cu Ucraina s-au deschis în București, anunță Sebastian Burduja

Două centre de solidaritate cu Ucraina s-au deschis în București, a anunțat deputatul Sebastian Burduja. Ambele centre la care se referă Sebastian Burduja sunt în Sectorul 1 – în condițiile în care Burduja este președintele filialei PNL Sector 1.

„În întunericul și ura din ultimele zile, de la câțiva kilometri distanță de granița noastră, am văzut lumină și dragoste. În fața încercărilor din Ucraina, românii nu au rămas indiferenți. Ci din contră, s-au mobilizat incredibil de repede. Am văzut mii de români în grupuri de Facebook de solidaritate, care ajută cu tot ce pot, care își pun casele la dispoziția refugiaților, asigură transport, traducere, produse și servicii. Am anunțat astăzi două centre de solidaritate în sectorul 1, în zona Sala Palatului și pe Calea Griviței. Detalii în linkurile din comentarii. Nu este o acțiune politică, ci una de solidaritate, ca să fie clar. Au sunat telefoanele non-stop de când informația a fost preluată de presă: oameni care vor să ajute cum pot. Solidaritate. Lumină. Dragoste. Despre asta trebuie să fie existența noastră”, anunță Sebastian Burduja.

Dintre cele două centre, unul se află pe Strada Ion Câmpineanu, iar celălalt pe Calea Griviței. Aici, românii pot dona alimente neperisabile, îmbrăcăminte, pături și produse de igienă.

