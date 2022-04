DNA duce o muncă enormă pentru a proba ilegalitățile de la metrou, susține fostul ministru Drulă

DNA duce o „muncă enormă” pentru a proba ilegalitățile de la metrou, care ar fi fost comise de fostul lider sindical, susține Cătălin Drulă (USR).

Drulă a fost ministru al Transporturilor în perioada în care USR s-a aflat la guvernare. În acel context, ministrul Cătălin Drulă intrase în conflict cu liderul sindical Ion Rădoi.

„Liderul de cartel Ion Rădoi a fost trimis în judecată. O muncă enormă a DNA pentru probarea fărădelegilor din jurul spaţiilor comerciale de la metrou gestionate de sindicat. Am calitatea de parte vătămată în acest dosar, una dintre infracţiunile de care este acuzat Rădoi fiind cea de şantaj. În această calitate am avut acces legal la dosar. În disperarea de a-şi salva imperiul subteran, Rădoi a apelat la foşti miniştrii ai Transporturilor, la actuali politicieni, la primari, la toţi cei care într-un fel sau altul l-au ajutat de-a lungul timpului sau au închis ochii la ce se întâmpla la metrou. Eu am refuzat să întorc capul şi mi-am făcut treaba aplicând legea. De aici încolo e rostul Justiţiei să se pronunţe”, a anunțat fostul ministru Drulă într-un mesaj postat pe internet.

Mesajul acestuia intervine după ce fostul lider sindical Ion Rădoi a fost trimis în judecată.

