Inspectorii antifraudă au depistat o schemă amplă de evaziune fiscală în sectorul transportului alternativ de persoane

Potrivit unui comunicat transmis de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), 128 de companii care operau servicii de ride-sharing au cauzat bugetului de stat un prejudiciu estimat la 175 de milioane de lei (peste 35 de milioane de euro).

Acțiunea de control a fost derulată la nivel național de Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) în perioada 29 septembrie – începutul lunii octombrie, în urma unor analize de risc care au semnalat un nivel ridicat de neconformare fiscală, în rândul operatorilor din domeniu.

Potrivit inspectorilor, companiile implicate nu declarau veniturile obținute prin platformele de ride-sharing și nu înregistrau legal contractele de muncă ale șoferilor, eludând astfel plata taxelor și contribuțiilor sociale.

Mecanismul cel mai des întâlnit presupunea folosirea unor contracte de comodat fictive, autoturismele personale ale șoferilor erau declarate ca fiind cedate gratuit firmelor, pentru a permite înscrierea acestora pe platforme; plata la negru a veniturilor, după ce primeau banii de la platforme, firmele rețineau un comision de până la 15%, restul fiind distribuit șoferilor în numerar, fără fiscalizare; muncă nedeclarată sau subdeclarată, mulți conducători auto nu aveau forme legale de angajare sau erau trecuți cu timp parțial, fără plata integrală a contribuțiilor; omisiunea înregistrării veniturilor, sumele obținute nu apăreau în contabilitate și nu erau raportate autorităților fiscale.

Pentru a recupera prejudiciul, DGAF a instituit măsuri asigurătorii asupra activelor companiilor verificate, inclusiv blocarea conturilor bancare și urmărirea sumelor disponibile. Scopul acestor acțiuni este prevenirea sustragerii bunurilor și asigurarea recuperării integrale a datoriilor către bugetul statului.

Controalele au scos la iveală și încălcări flagrante ale obligației de a instala aparate de marcat electronice. Într-un caz, inspectorii au identificat o flotă de 230 de vehicule care încasau curse în numerar fără case de marcat. Compania respectivă a primit amenzi, i-au fost confiscate 1,1 milioane de lei și i s-a suspendat activitatea până la dotarea completă cu aparate fiscale.

ANAF atrage atenția că acest tip de evaziune afectează nu doar colectarea veniturilor bugetare, ci și drepturile șoferilor, care, nefiind angajați legal, sunt privați de protecție socială, asigurări de sănătate și dreptul la pensie. Conform legislației, doar persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau familiale și persoanele juridice pot avea calitatea de operatori de transport alternativ, iar șoferii trebuie să fie angajați legal sau titulari ai activității.

