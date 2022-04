Un elev român a fost admis la Universitatea Harvard

Un elev de la un liceu din București, Andrei Mitoiu, a fost admis la Universitatea Harvard.

În anul școlar 2021 – 2022, Andrei Mitoiu este elev în clasa a 12-a la Avenor College din București. El a fost admis la Universitatea Harvard, după cel mai riguros proces de selecție din istoria acestei faimoase instituții din învățământ.

Doar 3,19 la sută dintre cei 61.220 de aplicanți din acest an au primit scrisori de acceptare la Universitatea Harvard, iar Andrei este unul dintre ei. Andrei a pregătit, timp de 5 luni, aplicații pentru universități din întreaga lume. Pe baza acestora a mai fost admis la NYU Abu Dhabi și la Drexel University. Dintre cele trei variante, Andrei a ales să ajungă la Harvard. În Statele Unite, el urmează să fie student la specializarea Film and Visual Studies.

Andrei a fost întotdeauna pasionat de Film Production și Computer Science. În aplicația pentru admiterea la cea mai prestigioasă universitate din lume, Andrei a inclus și filmele pe care le-a realizat în timpul liceului și pe care le-a postat pe youtube.

„Cred că atuurile mele cele mai mari au fost pasiunea și perseverența. Proiectele în care m-am implicat de-a lungul anilor, filmele pe care le-am făcut – fie din entuziasmul de a ecraniza o poveste personală, o emoție sau doar o temă pentru școală – internshipurile, acțiunile de voluntariat în care m-am implicat, piesele de teatru în care am jucat sau recitalurile de pian și chitară la care am participat au fost făcute pentru că mi-a făcut plăcere, pentru că m-au reprezentat și m-au ajutat să mă exprim. Primele filme le-am făcut doar pentru mine și pentru membrii familiei mele – care la început au fost, de altfel, și singurii spectatori. Ulterior, am reușit să învăț și să evoluez, iar filmele pe care le-am făcut în liceu au reprezentat portofoliul meu pentru admiterea la facultate. Deși pare greu de crezut, aceste filme scurte – alături de celelalte rezultate academice și de portofoliul de activități – mi-au dat șansa să obțin un loc la Harvard. A contat enorm și ajutorul pe care l-am primit din partea consultanților Yourway Advisors. Este o susținere de care ai nevoie pentru a reuși sa treci cu succes peste partea tehnică și administrativă pe care o implica procesul de admitere la o universitate din străinătate. Chiar dacă am primit scrisoarea de confirmare a admiterii, încă mi se pare că visez cu ochii deschiși”, spune Andrei Mitoiu.

Universitatea Harvard este în top 3 la nivel mondial potrivit QS World University Rankings 2021. Această universitate este cotată pe primul loc în ceea ce priveşte reputaţia în rândul angajatorilor.

Avenor College este o instituție educațională bilingvă. Colegiul are dublă acreditare, în sistemul românesc și în sistemul britanic. Școala are două sedii în zona de nord a Bucureștiului.

