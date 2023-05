Sindicatele din învățământul preuniversitar anunță că nu vor semna niciun acord cu guvernanții, chiar dacă va fi girat de Iohannis

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET”, în urma consultării organizațiilor sindicale afiliate, au decis să nu semneze niciun acord, fie el și unul girat de președintele Klaus Iohannis.

“Mesajul colegilor a fost clar: am mai semnat acorduri care nu au fost respectate. Avem nevoie de majorări, nu de prime/vouchere. Acordul trebuie să-l facă doar clasa politică și, în urma acestui acord, să se adopte un act normativ pentru majorarea imediată a salariilor”, precizează federațiile sindicale reprezentative din sistemul de învățământ preuniversitar, printr-un comunicat.

FSLI și FSE “Spiru Haret” menționează că solicitările lor au rămas aceleași:

• Majorare salarială de 25% până la intrarea în vigoare a Legii Salarizării Unitare;

• Emiterea unei ordonanțe de urgență, prin care să se garanteze că, în noua lege a salarizării, salariul profesorului debutant este egal cu cel puţin salariul mediu brut pe economie (salarizarea întregului personal didactic de predare urmând să se realizeze în mod progresiv, în raport de funcție, studii, vechime și grad didactic).

Mesajul lui Hăncescu

Președintele FSLI, Simion Hăncescu, le-a transmis un mesaj sindicaliștilor din teritoriu, după discuțiile cu Klaus Iohannis, de ieri.

Iată mesajul președintelui FSLI, obținut de “România liberă” de la surse sindicale:

“Stimați colegi. Astăzi am avut o discuție cu Președintele României. Domnia sa a spus ca este la curent cu solicitările noastre. 1. Am spus Președintelui României ca oamenii nu agrează acordarea acelor prime, solicitarea oamenilor fiind acordarea unei majorări salariale, varianta fiind aplicarea art.12 din Legea 153/2017, adică, coeficientul de multiplicare”1” sa fie egal cu 3000 și nu cu 2500 cât este in prezent. Răspunsul a fost ca aceasta varianta nu se poate, având in vedere impactul bugetar și constrângerile impuse de organismele europene;2. Referitor la revendicarea principala și anume emiterea unui act normativ care sa conțină explicit faptul ca ,in noua grila de salarizare salariul profesorului debutant va fi egal cu salariul mediu brut pe economie, domnul Presedinte a spus ca nu se poate da o OUG, singura varianta fiind aceea de a încheia un Acord in care sa apara acest principiu si alte elemente care țin de grila de salarizare din învățământ, acord pe care sa-l gireze domnia sa si aganjandu-se ca se va implica in respectarea lui. Am spus ca oamenii vor o OUG publicată in MO. Președintele României a recunoscut faptul ca este o problema in ceea ce privește salarizarea in învățământ si trebuie găsită o soluție pentru ca greva sa înceteze. Am spus domnului Presedinte ca greva este declanșată de oamenii din sistem și numai ei decid când încetează,angajându-ne ca vom comunica oamenilor cele discutate la Palatul Cotroceni; 3. Astăzi am avut o discuție si cu Premierul României, domnul Nicolae Ciuca, discuție la care a participat si ministrul educatiei, doamna Ligia Deca. Domnul Nicolae Ciuca s-a angajat ca principii legate de grila de salarizare pentru educatie sa fie cuprinse intr-un Memorandum al Guvernului României publicat in MO. In aceste condiții, având in vedere ca revendicările nu au fost încă soluționate, greva continua.”

