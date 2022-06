Rezultatele finale de la Evaluarea Națională, afișate astăzi

Rezultatele finale de la Evaluarea Naţională, după soluționarea contestaţiilor, vor fi afişate astăzi, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei (ME).



Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, declara săptămâna trecută că numărul mediilor peste 5 obţinute de elevi la Evaluarea Naţională a înregistrat în acest an „o maximă absolută” în raport cu ultimii 10 ani, fiind de 82,3%.



„Numărul mediilor peste 5 este o maximă absolută în raport cu ultimii 10 ani – 82,3%, adică 122.166 elevi care au luat medii peste 5 anul acesta, înainte de contestaţii. Anul trecut am avut 76,8%, deci cu 5,5% mai puţin”, spunea Cîmpeanu într-o conferinţă de presă.

