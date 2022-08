Liviu Pop: Admiterea în colegii, discriminare

Introducerea examenului de admitere în colegiile naționale, așa cum prevede proiectul Legii învățământului preuniversitar, reprezintă o discriminare a elevilor, apreciază fostul ministru al Educației Liviu Marian Pop.

Liviu Pop spune că principala problemă este incertitudinea legată de finanțarea Educației.

“Cred că trebuie modificate multe articole din lege, pentru că nu rezolvă problema reformării sistemului de învățământ. Sper să nu se facă modificări în pripă, să fie o dezbatere serioasă și să luăm ce e mai bun din proiectul de lege. Să combinăm cu ce vedem că este în alte sisteme de educație și să fie aplicată serios. În primul rând, este incertitudinea finanțării învățământului. Nu ne dă nimeni certitudinea că va fi finanțat învățământul în următorii ani. La fel cum am alocat 2,5% din PIB pentru Armată, guvernanții trebuie să ne spună, de la 1 ianuarie 2023, cât va avea Educația. Să știm câți bani sunt și, apoi, să ne apucăm de reforme”, a declarat fostul ministru, pentru “România liberă”.

Acesta apreciază reintroducerea admiterii la colegii drept o discriminare.

“Noi nu avem o standardizare a sistemului de învățământ și, astăzi, avem colegii naționale care sunt mai slabe decât unele licee care nu au devenit colegii. Neavând o standardizare a evaluării elevilor și a evaluării profesorilor, nu putem spune că toate colegiile sunt la nivel foarte înalt și toate liceele sunt altfel. Din punctul meu de vedere, este o discriminare între profesori, evident, între elevi”, ne-a explicat Pop.

Ce se întâmplă cu CNATDCU

Liviu Pop susține că se dorește acum eliminarea Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) de către cei care l-au înființat.

“M-au acuzat în 2012 că am desființat eu CNADTCU. Eu nu l-am desființat, l-am pus în acord cu legea și de atunci funcționează CNATDCU. Mai precis, dacă nu aș fi pus în 2012 CNATDCU în litera legii, toți cei care erau declarați plagiatori de către CNATDCU înainte de-al modifica ar fi câștigat în instanță, anulând decizia. Drept dovadă, modificând CNATDCU în forma în care spunea legea că trebuie să funcționeze, toți cei care au fost declarați plagiatori și-au pierdut titlul de doctor, inclusiv domnul Ponta. Nu mai știu ce e cu doamna Kovesi, că și ea era pe acolo. Și nu mai știu ce e cu domnul Ciucă. Din perspectivă politică aceste lucruri văd că deraiază: dacă e un premier de o anumită coloratură politică, trebuie să-șI dea demisia, dacă e de alta, nu trebuie. CNATDCU, sub forma în care va funcționa, va depinde foarte mult de puterea Parlamentului. Am văzut ce se dorește cu CNATDCU în proiectul Legii învățământului și sunt avantaje și dezavantaje. Cred că actuala formă a CNATDCU trebuie îmbunătățită, pentru că funcționează de doar 11 ani. Mediul academic ar trebui să-și exprime un punct de vedere pe acest subiect. Cred că și noi ar trebui să funcționăm pe aceleași principii ca alte țări civilizate din lume. Structura aceasta nu există nicăieri în Europa, iar cei care astăzi vor s-o elimine, pot să ne spună de ce au introdus-o acum 11 ani. A fost introdusă de unii care acum stau în spatele proiectului noii legi”, ne-a mai declarat Pop.

