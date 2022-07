Legile educației, în dezbatere

Ministerul Educației (ME) a publicat pe site-ul său, edu.ro, proiectele Legii învățământului preuniversitar și Legii învățământului superior.

Cele două inițiative legislative ce privesc sistemul de învățământ românesc se vor afla în dezbatere publică, până la data de 24 august a.c., după cum a anunțat ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.

Potrivit șefului Învățământului, aplicarea noilor legi ale educaţiei ar avea un impact bugetar total de peste 36 de miliarde de lei.

„Impactul bugetar este foarte mare. Este vorba de un impact bugetar de peste 5 miliarde de lei pentru legea învăţământului superior şi de peste 31 de miliarde de lei pentru legea învăţământului preuniversitar. Doar 25 % reprezintă impact al creşterilor salariale, care vor fi de 43 %, restul sunt burse pentru elevi. Avem o finanţare pentru elevii de învăţâmânt primar de 700 de lei per elev, o finanţare pentru învăţământul gimnazial de 900 de lei per elev, o finanţare pentru învăţământul liceal, filiere teoretice şi vocaţionale de 1.500 de lei per elev şi, nota bene, încurajarea învăţământului profesional printr-o finanţare pentru fondul de burse per elev de 3.000 de lei pentru liceele profesionale. (…) Pentru studenţi avem creşteri de 50%, de la 201 de lei per student şi lună, până la 300 RON per student şi lună”, a declarat ministrul Educaţiei, miercuri, la Palatul Victoria, după ședința Guvernului.

Cum se trimit propuneri

Proiectele de lege ale învăţământului preuniversitar şi învăţământului superior au fost lansate în consultare publică pe site-ul Ministerului Educaţiei, iar propunerile de modificare a inițiativelor legislative pot fi transmise pe adresa de e-mail [email protected], în intervalul 13 iulie – 24 august.

„Mizăm pe propuneri constructive, în aşa fel încât la finalul perioadei de consultare publică să avem o formă îmbunătăţită a acestor proiecte de lege, pentru ca mai apoi, la începutul lunii septembrie, să poată intra în procedură parlamentară de adoptare. În 27 septembrie 2021 Comisia Europeană a aprobat prima reformă din PNRR – reforma numărul 1 – care înseamnă elaborarea şi adoptarea pachetului legislativ pentru implementarea proiectului România Educată. În acest fel, în aceasta toamnă vom putea să avem adoptate după cele două perioade de dezbatere publică şi parlamentara proiectele celor două legi”, a mai afirmat Cîmpeanu.

Acesta a prezentat şi principalele prevederi ale celor două proiecte.

Astfel, în ceea ce priveşte învăţământul preuniversitar, elevii care vor începe în 2023 clasa a VIII-a vor face parte din prima generaţie de elevi care vor avea şansa, dacă doresc să susţină un examen de admitere organizat de Colegiile Naţionale care au până în acest moment un set de şapte criterii pe baza cărora pot căpăta acest statut.

