Dincolo de trend și rafturile perfect ordonate din magazine, aceste jucării au o poveste fascinantă. Și, cum veți vedea, nu au fost create doar ca să arate bine în camera copilului, ci să-i antreneze mintea, corpul și independența.

Dacă astăzi spui jucarii Montessori , toată lumea se gândește la ceva frumos din lemn, cu margini rotunjite, culori pastelate și… un preț care te face să savurezi puțin mai greu cafeaua de dimineață.

Povestea începe cu o femeie vizionară

Totul se leagă de Maria Montessori, o femeie originară din Italia care, în 1907, a deschis prima „Casa dei Bambini” (Casa Copiilor) în Roma. Dacă te gândești că era o grădiniță clasică, uită tot ce știai. Maria Montessori voia neapărat să „supravegheze” copiii, ci să le pună la dispoziție un mediu care să le stimuleze, deloc intruziv, curiozitatea naturală.

Pe vremea aceea, ideea că un copil ar putea învăța singur, doar fiind pus în fața unor obiecte bine gândite, părea aproape SF. Dar Montessori avea convingerea că mintea copilului este „absorbantă” – adică ia informații din mediu fără efort, dacă are la dispoziție materialele potrivite.

Primele „jucării” nu erau deloc ce crezi

Maria Montessori nu a pornit cu un catalog frumos tipărit sau un plan de marketing. Primele materiale erau obiecte simple, adaptate pentru mânuțele copiilor: butoni de lemn pe care să-i înșurubeze, rame cu nasturi pentru exersarea închiderii hainelor, cilindri de diferite dimensiuni, tăvi cu boabe de fasole pentru sortat.

Și aici vine partea interesantă: aceste „jucării” nu erau gândite doar pentru a le oferi celor mici alternative de distracție, ci pentru dezvoltarea abilităților practice și cognitive. Fiecare obiect avea un scop: un cilindru mai mic sau mai mare îi învăța să compare dimensiuni, nasturii le antrenau motricitatea fină, iar turnul roz (da, celebrul turn roz Montessori) dezvolta percepția vizuală și coordonarea.

Ce face ca o jucărie Montessori să fie… Montessori?

Poate ai văzut pe piață tot felul de produse care se autointitulează „Montessori”, de la puzzle-uri magnetice până la roboței de plastic. Adevărul este că filosofia Montessori are câteva principii clare:

Materialele sunt simple și clare, fără lumini, butoane și sunete artificiale. Ideea e ca mintea copilului să fie concentrată pe activitate, nu distrasă de stimuli inutili;

Sunt din materiale naturale, în special lemn, metal, stofă. Textura contează enorm pentru stimularea simțurilor;

Fiecare jucărie are un singur scop clar – de exemplu, să sortezi culorile sau să potrivești formele;

Obiectele sunt adaptate la dimensiunea copilului – nici prea mari, nici prea mici.

Maria Montessori credea că, dacă îi oferi copilului un mediu ordonat și obiecte create special pentru etapa lui de dezvoltare, acesta va învăța singur prin explorare.

Cum au trecut jucăriile Montessori de la Roma la întreaga lume

La început, metoda Montessori a fost privită cu scepticism. Totuși, rezultatele vorbeau de la sine: copiii erau mai concentrați, mai independenți și își dezvoltau abilități la o vârstă fragedă, fără să fie „forțați” să învețe.

În scurt timp, pedagogia Montessori a început să fie adoptată în alte țări, iar odată cu ea au apărut și seturile standard de materiale. Acestea erau create de meșteri care respectau dimensiuni și culori precise, pentru ca fiecare piesă să aibă exact efectul dorit asupra dezvoltării copilului.

Pe măsură ce metodele s-au răspândit, părinții au început să își dorească aceste materiale și acasă. Astfel, de la sălile de clasă Montessori, jucăriile au ajuns pe rafturile magazinelor, transformându-se într-o mică industrie.

Și atunci… cum au devenit un trend?

E simplu: în epoca Instagram și Pinterest, tot ce arată frumos, ordonat și „natural” devine viral. Jucăriile Montessori bifează toate casetele: culori calde, materiale plăcute, design minimalist și un mesaj pozitiv despre educație.

Dar dincolo de aspectul fotogenic, părinții care le folosesc observă rapid că aceste jucării chiar funcționează. Copiii devin mai autonomi, își dezvoltă concentrarea și învață să își gestioneze singuri activitățile.

Mituri și adevăruri despre jucăriile Montessori

Mulți cred că, dacă pui eticheta „Montessori” pe o cutie, aceasta devine automat magică. Realitatea e puțin diferită. O jucărie nu este Montessori doar pentru că e din lemn sau pentru că are culori neutre. Ea trebuie să respecte principiile metodei și să fie adaptată la stadiul de dezvoltare al copilului.

De asemenea, Montessori nu înseamnă „fără joacă”. Copiii se joacă, dar într-un mod care le stimulează atenția și îi învață să finalizeze ce au început. Nu înseamnă nici că părintele stă deoparte complet – implicarea contează, mai ales la început, pentru a arăta cum se folosește corect materialul.

De ce încă funcționează după mai bine de 100 de ani

Poate te întrebi: de ce o metodă gândită în 1907 este încă actuală? Răspunsul e simplu: pentru că respectă natura copilului. Nu se bazează pe gadgeturi, tehnologii care se demodează sau pe modă. În schimb, pune accent pe nevoile fundamentale ale celor mici: să atingă, să experimenteze, să descopere singuri și să repete până reușesc.

Și, surprinzător sau nu, acest tip de învățare se potrivește perfect cu ceea ce spun studiile moderne despre dezvoltarea creierului. Copiii învață mai repede și mai bine când sunt activi în proces, nu când primesc totul „de-a gata”.

Jucăriile Montessori, dincolo de a fi drăguțe” sau „trendy, sunt parte integrantă a unei filosofii educaționale profunde, o filosofie născută din observație, răbdare și respect pentru ritmul fiecărui copil.

Maria Montessori a demonstrat acum mai bine de un secol că, atunci când îi oferi copilului instrumentele potrivite și libertatea de a explora, el își va dezvolta singur încrederea, concentrarea și dragostea de a învăța.

