Ciolacu se declară disponibil pentru negocieri cu sindicaliștii din Educație

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că este dispus să discute, în orice moment, pe parcursul acestui weekend, cu liderii de sindicat din învăţământ şi să depună împreună toate eforturile necesare pentru a evita greva generală.



„Sunt dispus să discut, în orice moment, pe parcursul acestui weekend, cu liderii de sindicat din învăţământ şi să facem împreună toate eforturile necesare pentru a evita greva generală. Am vorbit şi cu premierul Ciucă şi am garanţia că are o disponibilitate similară la dialog”, a scris Ciolacu, pe Facebook.



Liderul social-democraților şi-a exprimat speranţa că liderii sindicali înţeleg că această grevă „produce haos” nu numai în activitatea şcolii, ci şi în vieţile a milioane de familii.



„Credinţa mea sinceră este că putem fi toţi capabili să punem pe primul plan responsabilitatea şi luciditatea. Există cu siguranţă soluţii la care putem ajunge cu calm şi raţiune, în timp ce copiii îşi văd liniştiţi de şcoală. Cred că asta aşteaptă românii şi de la liderii politici, şi de la cei sindicali”, a precizat Ciolacu.

Declarația lui Ciolacu vine după ce președintele Federației Sindicatelor din Educație “Spiru Haret”, Marius Nistor, a afirmat, în cadrul emisiunii “Bună, România!”, de la postul b1 TV, că reprezentanții Guvernului au refuzat să discute cu reprezentanții profesorilor sâmbătă.

