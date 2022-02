Andrei Marga: An școlar cu trimestre, pentru turism

Revenirea anului școlar la o structură pe trimestre ar satisface firme din afara învățământului, dar nu ar ajuta școala, apreciază profesorul Andrei Marga, fost ministru al Educației.

Anul școlar structurat pe trimestre, așa cum anunța recent șeful Învățământului, Sorin Cîmpeanu, “nu ar fi niciun câștig”, atarge atenția Andrei Marga.

„Nu ar fi un progres, așa cum îl așteptăm. Trebuie dimensionat, mai întâi, anul școlar. Trebuie stabilit câte ore de școală sunt. România, oricum, avea probleme cu efectivul zilelor de școală. O reorganizare a sistemului de învățământ, pe ce propune ministerul, ar satisface firmele de turism. Satisface alte sectoare, din afara învățământului. În acest moment, în România, sunt prea puține ore de școală. Din cauza pandemiei, și mai puține. În comparație cu alte state, dând la o parte flatularea, atât în învățământul general, în cel liceal și în cel superior, performanțele sunt micuțe”, a declarat Marga, pentru „România liberă”.

Schimbare, doar la suprafață

Modificarea structurii anului școlar, după cum a anunțat Cîmpeanu, nu ar atinge problemele fundamentale, subliniază Marga.

„Atunci când am trecut pe două semestre, era, printre multe alte repere, și practica internațională. Ca replică generală la ce spune domnul Cîmpeanu: trebuie căutate înnoiri în conținutul învățământului, nu neapărat în aceste diviziuni, organizări pur convenționale. Din păcate, ministerul nu are idei. Se vede că, la ora actuală, nu are forța de a gândi Educația și, atunci, se tot repliază în formalisme, care rămân totuși convenționale. Părerea mea este că acel sistem bazat pe două semestre, pe care l-am adoptat, era bun și, repet, era practica internațională. Nicio țară nu-și modifică sistemul la suprafață, ca la noi. Îl modifică, desigur, în conținut, în adâncime, ceea ce este vital”, ne-a explicat fostul ministru al Educației.

Acesta nu este de acord nici cu opinia lui Cîmpeanu, conform căreia, trecerea la două semestre a dus la degradarea învățământului.

„În 1997, când am preluat sistemul, trebuia reformat, pentru că venea dintr-o istorie care nu mai făcea față noilor vremuri, mai ales noii baze juridice a societății, așezate pe doctrina drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Noi, atunci, am făcut o evaluare – și sunt volume ale evaluării, în biblioteci – a unei reforme necesare în România. Acum, ar trebui, din nou, făcută o evaluare, pentru că degradarea este atât de mare, încât, degeaba modifici organizarea anului școlar, când nu modifici fluxul ei continuu. Pur și simplu, ar trebui, rapid, o analiză a stării sistemului, cu oameni care se pricep. Pentru că, se vede, mereu apar și mulți diletanți, amatori de discuții. Trebuie deja mers la conținutul învățământului, în deplinul sens al termenului”, susține Marga.

„Este nenatural să ai o împărțire pe semestre atâta vreme cât ai două vacanțe clar poziționate, dincolo de voința oricui, aceea a sărbătorilor de iarnă și aceea a sărbătorilor pascale”, a declarat, recent, ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.

