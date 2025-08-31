Cunoașterea limbilor străine a devenit o condiție esențială pentru succesul personal și profesional, iar EnglezaCopii.ro își consolidează poziția de lider în predarea limbii engleze și germane pentru copii și adolescenți. Cu peste 22 de ani de experiență și mii de cursanți care au reușit performanțe remarcabile, centrul educațional aduce în România o abordare unică: învățarea limbilor străine integrată cu dezvoltarea inteligenței emoționale.

O abordare unică în România: Metoda RULER

Diferența dintre o simplă lecție de engleză și un curs marca EnglezaCopii.ro stă în metoda RULER, dezvoltată de Yale University și aplicată în toate grupele de vârstă. Prin Recunoașterea, Înțelegerea, Etichetarea, Exprimarea și Reglarea emoțiilor, copiii nu doar că învață o limbă străină, dar își dezvoltă și încrederea în sine, empatia și capacitatea de a lucra în echipă.

„Happy learners are effective learners!” – aceasta este filosofia care ghidează activitatea noastră, ne explică cei de la EKA, subliniind că un copil motivat și susținut emoțional va învăța mai repede și cu rezultate durabile.

Rezultate confirmate internațional

Standard internațional de excelență în predarea limbii engleze

EKA nu este doar un centru educațional – este singurul din România care califică profesori în predarea limbii engleze pentru copii la standarde internaționale. Acest lucru este posibil datorită apartenenței la o rețea educațională de prestigiu cu sediul la Londra, recunoscută drept creatorul standardelor globale în domeniu.

Această colaborare asigură accesul continuu la cele mai moderne metode de predare, programe actualizate și evaluări riguroase, ceea ce garantează că fiecare lecție predată în România respectă aceleași criterii de calitate ca în marile capitale educaționale ale lumii.

Performanță constantă: 100% rată de promovare la examenele Cambridge

Rezultatele concrete fac diferența, iar cei de la EnglezaCopii.ro se mândresc cu o rată de promovare de 100% la examenele Cambridge în ultimii 8 ani consecutivi. Acest lucru nu este întâmplător – cursurile de engleză Cambridge pentru copii la EKA sunt gândite pentru a pregăti elevii nu doar să promoveze, ci să exceleze, iar procesul de evaluare continuă pe parcursul anului le oferă copiilor încrederea și abilitățile necesare pentru a obține rezultate excepționale.

Punctaj maxim la Speaking – an după an

În fiecare an, toți cursanții obțin punctaj maxim la proba de Speaking din examenele Cambridge. Acest rezultat remarcabil reflectă filosofia centrului: limba engleză trebuie folosită în mod natural, cu fluență, încredere și expresivitate.

Metodele interactive de predare, discuțiile ghidate, jocurile de rol și simulările de examen îi ajută pe copii să se exprime liber, fără teama de greșeli, dezvoltându-și în același timp pronunția și intonația la nivel de vorbitor nativ.

Top mondial la toate probele

Între 2017 și 2025, EKA s-a menținut constant în top la toate cele patru probe principale ale examenelor Cambridge: Listening, Reading, Writing și Speaking. Această performanță confirmă excelența procesului educațional și faptul că pregătirea este echilibrată și completă – elevii nu sunt antrenați doar pentru o singură competență, ci pentru toate abilitățile lingvistice esențiale.

Garanția EKA – încredere deplină în rezultate

Puține centre educaționale își asumă un angajament atât de ferm precum Garanția EKA: dacă un copil nu promovează examenul Cambridge aferent nivelului său, taxa anuală de curs este returnată integral.

Această politică reflectă siguranța cu care EKA își desfășoară activitatea – încrederea deplină în metodele, profesorii și procesul educațional pe care îl oferă. Este o promisiune rar întâlnită în domeniul educației, care consolidează relația de încredere cu părinții și demonstrează că succesul elevilor este prioritatea absolută.

Extindere strategică: un nou centru în Popești-Leordeni

Începând cu această toamnă, părinții din Popești-Leordeni au acces la aceeași educație de top. Noul centru vine în întâmpinarea unei nevoi reale – accesul limitat la cursuri de calitate în zonă – și completează rețeaua deja existentă a EKA.

În această perioadă, înscrierile sunt deschise pentru grupele 4–18 ani. Părinții pot programa o discuție individuală cu echipa EKA pentru a descoperi cum metoda RULER transformă învățarea limbii engleze într-o experiență pozitivă, motivantă și eficientă.

Așadar, deși piața cursurilor de engleză pentru copii devine tot mai competitivă, EnglezăCopii.ro mizează pe diferențiatori reali: calitatea profesorilor, metodologia unică și focusul pe dezvoltarea completă a copilului.