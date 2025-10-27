Instrumentele digitale au devenit tot mai prezente în sfera educațională, fiind preferate inclusiv de părinți. Motivul? Lecțiile desfășurate online oferă mai multă flexibilitate, acces la o gamă mai largă de resurse de studiu, reduc cheltuielile de transport, dar sunt și o bună alternativă pentru completarea informațiilor dobândite la orele de curs clasice.

Iar Novakid, școala online de engleză pentru cei cu vârste între 4 și 12 ani, vine în ajutorul juniorilor și adulților, susținând ideea de pregătire constantă. Un sondaj de satisfacție realizat recent de companie arată că 96% dintre părinții români ai căror copii i-au încercat lecțiile evaluează programul și temele Novakid ca fiind excelente sau bune. Mai mult decât atât, succesul se reflectă și în faptul că în 2025 numărul celor care au parcurs cel puțin o dată o lecție în cadrul Novakid a ajuns la 1.000.000.*

În semn de mulțumire pentru loialitatea și dedicarea comunității formate în cei 8 ani de activitate, dar și pentru a marca depășirea unei borne importante în evoluția companiei, platforma online a decis să acorde juniorului cu numărul „un milion” un abonament gratuit pentru 12 luni! Câștigător a fost desemnat un cursant care a parcurs la începutul lunii octombrie lecția de probă gratuită.

Un mediu care inspiră și motivează elevii

Novakid, un startup EdTech care a fost lansat în Statele Unite ale Americii în anul 2017, este prezent acum în peste 50 de țări.

Conceptul a pornit de la absența resimțită de cei doi fondatori, părinți la rândul lor, a unui mediu de studiu în care copiii să învețe prin jocuri, recompense și imersiune lingvistică totală. Astfel, în cadrul Novakid, lecțiile se desfășoară de la bun început exclusiv în engleză, cadrele didactice utilizând metoda de răspuns fizic total (TPR), ce presupune folosirea expresiilor faciale și gesturilor.

Această abordare reflectă și misiunea companiei, aceea de a oferi celor mici un spațiu sigur și captivant pentru dobândirea și dezvoltarea cunoștințelor. În România, platforma deține un scor de 5 stele pe Google Reviews și de 4,7 pe TrustPilot, lucruri care îi confirmă eficiența.

„Totul a pornit de la o nevoie personală – lipsa unui program de studiu complet pentru copii, care să îmbine asimilarea informațiilor de limba engleză cu bucuria de a evolua. Astăzi, transformăm acea nevoie într-o misiune: să le oferim celor mici un mediu imersiv, în care creativitatea, gândirea critică și comunicarea în engleză devin parte naturală din procesul de învățare”, punctează Max Azarov, CEO Novakid.

Novakid a avut mereu în vedere nu doar beneficiile oferite elevilor, ci și sprijinul acordat părinților și școlilor, în calitate de partener educațional.

Platforma online a realizat frecvent studii la nivel internațional, cu rezultate devenite suport pentru sistemul de învățământ public. Totodată, în 2025 a lansat și prima ediție a Competiției Școlilor Creative în România, dedicată claselor primare din mediul public de învățământ. Această campanie, ce a vizat ilustrarea folosirii limbii engleze într-un mod distractiv și inedit, a reunit peste 100 de proiecte de la zeci de școli din toată țara.

Instrumente de învățare adaptate la realitatea momentului

Angajamentul școlii online de a îmbunătăți predarea limbii engleze nu se oprește aici. În următoarea perioadă, platforma va face mai multe investiții în metode educaționale accesibile și inovatoare.

„Suntem recunoscători celor care s-au alăturat poveștii noastre și au contribuit la atingerea acestei borne importante”, menționează Max Azarov. „Direcția noastră va rămâne centrată pe crearea unui spațiu de studiu imersiv, bazat pe personalizare și analiză individuală, asistate de inteligența artificială, pentru a maximiza dezvoltarea fiecărui elev. În același timp, ne vom continua angajamentul de a fi un sprijin pentru instituțiile publice de învățământ, pentru a răspunde provocărilor și cerințelor globale”.

Apartenența la o comunitate și ocazia de a comunica fără limite se numără printre dorințele celor care studiază limba engleză. Ca atare, Novakid va continua să diversifice conținutul și metodele de predare, pentru a le oferi copiilor o experiență de învățare captivantă. Cei interesați pot testa gratuit platforma, având posibilitatea de a primi un plan de învățare pentru juniori.

Despre Novakid

Novakid este o școală online de engleză, recunoscută la nivel internațional. În iunie 2025 a primit premiul EdTech X People’s Recognition Award 2025. De asemenea, a fost nominalizată ca finalistă la categoria „Growth” în cadrul EdTech X Awards 2024. De la lansarea sa din 2017 și până în prezent, 1.000.000 de cursanți au parcurs cel puțin o lecție în cadrul platformei Novakid.

Predarea se face cu ajutorul unor metode moderne, precum TPR (metoda răspuns fizic total), ce presupune folosirea expresiilor faciale și gesturilor. Metoda unică Novakid de evaluare a progresului (peste 1.500 de parametri, testare A/B și alte componente ale unei abordări bazate pe analiza datelor) permite profesorilor să adapteze programul în funcție de nevoile și interesele individuale ale copiilor.

*1 milion de studenți nu reprezintă totalul elevilor activi, ci numărul de copii care au participat la cel puțin o lecție plătită sau de probă pe platforma Novakid.