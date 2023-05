Continuă negocierile cu bărbatul din Ilfov care și-a sechestrat fetița

Intervenţia poliţiştilor în cazul bărbatului din Chiajna, care s-a baricadat în casă alături de copilul său minor, după ce şi-a agresat soţia, continuă în această dimineață, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Române, Georgian Drăgan, precizând că fetiţa nu a suferit vătămări, fiind „în afara oricărui pericol la acest moment”.



Conform sursei citate, bărbatul în cauză nu are revendicări, însă a cerut hrană pentru copilul său, care i-a fost oferită de către negociatorii Poliţiei Române, ei având un canal direct de comunicare cu persoana respectivă.



„Bărbatul a avut grijă de minoră, aceasta nu a suferit vătămări corporale, bărbatul nu a fost agresiv cu aceasta. Negociatorii Poliţiei Române au deschis un canal de comunicare cu acesta încă de aseară, au comunicat permanent în mod direct cu bărbatul care, până la această oră, nu are revendicări, însă ceea ce este foarte important de precizat este că bărbatul are grijă de minoră, aceasta nu a suferit leziuni corporale, se află în afara oricărui pericol la acest moment. De asemenea, acesta a solicitat hrană pentru minoră, hrană care a fost dusă de către negociatorii Poliţiei Române, a fost oferită. Poliţia Română, prin structurile prezente la faţa locului, doreşte o soluţionare amiabilă a acestui eveniment, drept pentru care desfăşurăm toate activităţile din competenţă”, a informat Georgian Drăgan.



Un bărbat din judeţul Ilfov şi-a agresat soţia şi apoi s-a baricadat în locuinţă cu copilul său în vârstă de cinci ani, a anunţat, joi seara, Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR).

