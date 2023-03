Britanicii au venit iar la Piața Obor și o laudă. Ce scrie Financial Times despre tarabele din inima Capitalei

Piața legumelor se confruntă cu o adevărată criză în aceste vremuri ca urmare a scumpirii prețului la gaze și energie, iar multe sere și-au închis activitatea, iar în același timp, seismul din Turcia, dar și Brexitul țin rafturile de legume, în special, goale. În acest context, Jurnalista Erica Wagner The Financial Times a făcut o vizită la Piaţa Obor din Bucureşti, „cea mai mare din ţară”, unde verdeţurile de sezon sunt la preţuri rezonabile şi din belşug.

Jurnalista Erica Wagner a scris că Piaţa Obor a devenit una dintre favoritele ei din Europa şi povesteşte cât de încântată a fost să găsească salata, urzicile si loboda de sezon.

,,Cumpăr o salată frumoasă, untoasă, de la Florian cu 3 lei — adică cam 50 pounds — împreună cu câteva legături de ceapă primăvară cu coadă lungă și luxuriantă; ridichi crocante, roșu aprins; pătrunjel și mărar. Totalul ajunge la 18 lei. Cocoțat deasupra mea pe taraba lui înălțată din piață, grămezi de produse de jur împrejur, Florian mă învață să spun „18” în română și aplaudă când dau bine la a treia încercare. Zâmbește când spun „mulțumesc” — Mulțumesc!

Sunt la Piața Obor, cea mai mare piață de produse din țară, chiar în inima Bucureștiului. Sunt puține lucruri pe care le iubesc mai mult decât o piață europeană — îmi place în special piața Lices din Rennes și piața fermierilor de două ori pe săptămână din Dern’sches Gelände din Wiesbaden — iar Obor a fost adăugat acum pe lista mea. de favorite.

Metroul din București este la îndemână și rapid, iar stația Obor se află la câțiva pași de marea sală centrală a pieței. În jurul ei sunt tarabe mai mici în aer liber care vând ouă, mere, bijuterii, electronice, flori – și, bineînțeles, vin fiert și mici, cârnații delicioși de primăvară care sunt o pasiune națională. Nouăzeci de tone de produse proaspete ajung aici zilnic pentru a fi vândute: fructe și legume la parter, cu zeci de tarabe individuale concurând pentru a afișa cel mai luxos spanac și cel mai lung praz. Aici există miere, ierburi și nuci, precum și un automat uriaș care stropește iaurt de diferite grosimi. Urcați scara rulantă și sunt măcelari, brânzeturi și brutari. Este deschis șapte zile pe săptămână de la 7:00 până la 19:00 – ei bine, se închide la 16:00 duminica.

Florian este nedumerit când îi spun, traducându-mi pe telefon, că nu există salată în Anglia în zilele noastre. Da, știu că este o exagerare, dar a fost fascinant – și nu puțin consternător – să urmăresc de departe Războiul Salatelor. Tesco, Asda, Morrisons și Aldi au raționalizat roșii, salată verde, ardei și castraveți; Twitter este plin de imagini cu pubele goale de salate de la supermarketuri din toată țara, în contrast cu imagini precum cea postată pe Twitter de Lindsey Hilsum, editor internațional pentru Channel 4 News, care arată o recompensă de roșii, ardei și dovlecei în Kherson, un oraș aflat în prima linie a Ucrainei.

Florian face semne către produsele din jurul lui. Totul este din România, explică el, așa că nu trebuie să ajungă departe pentru a ajunge pe această piață. El nu vinde roșii sau ardei ca Dan de la taraba de lângă care importă din Grecia, Bulgaria. sau Turcia. Da, spune Dan (mulțumesc din nou, Google Translate), roșiile sunt mai scumpe acum. Asta pentru că – face un gest tremurător cu mâinile și spune „Turcia” – ah, asta din cauza cutremurului, înțeleg.

Ambii comercianți se întreabă ce se întâmplă în Marea Britanie (chiar dacă nu vorbesc românește sensul este clar). Când spun „Brexit”, am un oftat și o scutură din cap. Deși știu că este o explicație simplistă, este cea mai ușoară fără o limbă comună. Nu sunt în măsură să explic ca să înțeleagă, dar UK se confruntă cu birocrația crescută atunci când vine vorba de aprovizionarea cu lucrători sezonieri și întârzierile la graniță care au făcut din Marea Britanie o piață neatractivă pentru cultivatorii și vânzătorii europeni, facturile la energie în creștere – și lipsa sprijinului guvernamental pentru creșterea costurilor combustibilului – care au lăsat Marea Britanie. APS Group, cel mai mare producător de tomate din țară, a lăsat serele neplantate pentru prima dată în istoria sa de 80 de ani.

Lindsey Hilsum a publicat pe Twitter o fotografie cu rafturi dintr-un supermarket din Herson: „Nu e criză de roşii aici – dar sunt în Herson, un oraş ucrainean din prima linie a frontului care este bombardat zilnic de ruşi, nu într-un supermarket britanic”.

