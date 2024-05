După ce în ultimele trei luni au fost întocmite proiectele tehnice, constructorii au început deja prima etapă de execuție a proiectului Maternității Sf. Ioan, singura astfel de unitate spitalicească de stat ridicată de la zero în ultimii 35 de ani în București.

Lucrările vizează relocarea și înlocuirea rețelelor de utilități, mai exact a conductelor de mari dimensiuni de pe rețeaua primară de distribuție a apei și a căldurii, ce alimentează atât Spitalul Sf. Ioan, cât și o parte importantă a Bucureștiului. Ulterior, muncitorii vor putea să meargă mai departe și să toarne fundația clădirii, așa cum a anunțat astăzi primarul Sectorului 4, medicul Daniel Băluță, în cadrul unei conferințe de presă.

Am început încă din 2016 acest demers, cu Unitatea de Primiri Urgențe de la Spitalul Bagdasar Arseni, care a devenit prima unitate de primiri urgențe din București cu autorizație de securitate la incendiu. Am continuat cu secția de mari arși de la același spital și am perseverat cu Spitalul de Stomatologie, care își va deschide ușile din 17 iunie și, după cum vedeți, nu ne-am oprit aici.

a continuat Daniel Băluță, primarul Sectorului 4