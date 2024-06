Clotilde Armand anunță percheziții ale DNA la poliția locală

Primarul sectorului 1, Clotilde Armand, anunţă că în această dimineaţă se desfăşoară percheziţii ale ofiţerilor anticorupţie la Compartimentul Control Activităţi Comerciale.



“Fosta echipă din administraţia PSD – PNL care lua şpagă la Poliţia Locală Sector 1 este destructurată. Sunt percheziţii ale ofiţerilor anticorupţie, în această dimineaţă, la Compartimentul Control Activităţi Comerciale. Este vorba de poliţiştii locali care fac verificări la cluburi, terase, comercianţii din pieţe etc. Reamintesc că săptămâna trecută ofiţerii DGA au ridicat 12 poliţişti locali suspectaţi că ar fi luat mită – în urma unei plângeri venită din partea mea. Aşa se reformează instituţiile publice”, scrie Armand, pe Facebook.



Pe data de 31 mai, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti (PTB) au pus sub urmărire penală mai mulţi poliţişti locali din Sectorul 1 pentru săvârşirea de fapte de corupţie, ei fiind acuzaţi că luau mită de la şoferi prinşi că au parcat maşinile neregulamentar sau de la persoane care încălcaseră legislaţia privind protecţia mediului.



Conform unui comunicat al PTB, patru dintre poliţişti au calitatea de inculpat şi sunt cercetaţi, sub control judiciar, pentru luare de mită, trafic de influenţă, instigare la dare de mită, complicitate la luare de mită, abuz în serviciu şi fals intelectual.



Alţi opt poliţişti sunt cercetaţi în calitate de suspect pentru săvârşirea mai multor infracţiuni de abuz în serviciu.



Anchetatorii susţin că, în perioada mai 2023 – februarie 2024, poliţiştii locali puşi sub acuzare au fost implicaţi în săvârşirea mai multor infracţiuni de luare de mită, trafic de influenţă, abuz în serviciu şi fals intelectual în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor la regimul circulaţiei şi la regimul legislaţiei privind protecţia mediului.



A rezultat că inculpaţii pretindeau şi primeau sume de bani între 100 şi 200 de lei sau alte foloase pentru a nu constata săvârşirea unor contravenţii ori pentru a aplica sancţiunea avertismentului în locul amenzii, consemnând date nereale sau omiţând să consemneze toate datele în procesele-verbale de constatare.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!