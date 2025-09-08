România, din ce în ce mai conectată la medic – Cum a trecut telemedicina de la soluție de criză la obicei de zi cu zi

În doar câțiva ani, telemedicina a trecut de la a fi o soluție de urgență în pandemie la un mod obișnuit de a interacționa cu medicul. Platformele digitale de sănătate din România au atras sute de mii de utilizatori și au schimbat modul în care ne raportăm la consultații, prevenție și monitorizare.

Context și evoluție rapidă

Deși platforme de telemedicină, precum Medic Chat și Telios Care, existau încă din 2017, telemedicina a prins amploare în România în urma pandemiei. La început era văzută ca o alternativă temporară, menită să reducă riscul expunerii în cabinete în perioada carantinei.

Conform Raportului Oficial al Consiliului Concurenței, în 2020 numărul mediu lunar de consultații prin telemedicină a ajuns la circa 300.000. După ridicarea restricțiilor, volumul a scăzut stabilizându-se la 40.000 consultații/lună în 2022. Totuși, studiul estimează că aproape 7 din 10 români au apelat la telemedicină cel puțin o dată.

Motivele? Rapiditatea accesului, economisirea timpului, confortul de a evita deplasările și programările complicate și accesul la specialiști indisponibili local.

Sectorul privat investește puternic în telemedicină, în timp ce spitalele publice depind de reglementări și de CNAS. Jucătorii mari din piață sunt rețele private de sănătate, platforme digitale independente și startup-uri locale.

Platforma Medic Chat a devenit reper pentru consultațiile online adresate direct publicului, Doclandia oferă cabinete virtuale pentru medici, în timp ce soluții precum Telios Care sau SanoPass au intrat masiv în pachetele de beneficii ale angajaților. Rețelele mari, precum Regina Maria și MedLife, au integrat clinicile virtuale în ecosistemele lor, asigurând continuitatea tratamentului.

CNAS blochează creșterea pieței prin decontări limitate. Consultațiile la distanță sunt decontate de CNAS doar într-un număr restrâns de cazuri, spre deosebire de perioada pandemiei, când acoperirea era mult mai largă. Această barieră descurajează atât pacienții, cât și furnizorii.

Harta platformelor din România: cine face ce în 2025

Medic Chat: platformă de telemedicină orientată către publicul larg, cu acces rapid la peste 700 de medici din 50 de specialități, precum dermatologie, pediatrie, ginecologie, cardiologie, ș.a. Potrivit unei comunicări Mediafax, platforma a depășit 200.000 de utilizatori și se poziționează drept lider pe segmentul direct-către-consumator.

Doclandia: platforma oferă medicilor posibilitatea de a deschide cabinet virtual pentru vizite video, la cabinet, la domiciliu sau abonamente de mesaje. Platforma colaborează cu peste 400 de medici care și-au deschis cabinet virtual.

Telios Care: serviciu 24/7 de telemedicină, folosit în special în B2B (beneficii pentru angajați, polițe de asigurare), cu acces prin telefon și online la o echipă medicală acreditată.

SanoPass: platformă de abonamente medicale și wellness adresată în principal companiilor, cu funcționalități de administrare a beneficiilor și model de costuri optimizat pentru IMM-uri.

Regina Maria – Clinica Virtuală și MedLife – MedLive: servicii de teleconsultații operate de marii furnizori privați de sănătate, utile mai ales pacienților existenți care doresc continuitate cu medicii din rețea, plus eliberare de rețete și monitorizare.

Hilio (Atlas): ecosistem axat pe psihologie, psihoterapie, nutriție și wellbeing, activ atât pentru publicul larg și în programe pentru angajați.

Telemedica: soluție SaaS de telemedicină pentru clinici și spitale ce include programări, consultații video și administrare dosar pacient într-o platformă white-label. Potrivit descrierii furnizorului, țintește digitalizarea fluxurilor medicale la nivel de instituție.

Cum stă România în contextul global?

În multe țări vest-europene telemedicina este deja o componentă matură a sistemului de sănătate. În Franța și Germania, de exemplu, telemedicina este reglementată și integrată complet în sistemul public: consultațiile video pot fi decontate de casele de asigurări, iar unele țări au inclus telemonitorizarea pacienților cronici în standardele de îngrijire.

În SUA, se estimează că până la finalul anului 2026, între 25-30% dintre consultațiile medicale ar putea fi realizate prin telemedicină, în funcție de susținerea reglementărilor federale și de adaptabilitatea sistemului de sănătate.

Studiile arată că teleconsultațiile pot asigura continuitate și acces rapid la servicii medicale. În țările nordice, acestea au depășit 50% din totalul consultațiilor. Însă nu pot răspunde tuturor nevoilor clinice, iar urgențele și afecțiunile care necesită examen fizic rămân în sfera îngrijirii directe.

Potrivit unui studiu L’observatoire cetelem, bazat pe date europene, România are cel mai ridicat procentaj de entuziasm pentru telemedicină dintre țările europene, deși gradul de încredere în calitatea serviciilor este semnificativ scăzut față de media europeană.

Raportul OECD Leading Practices for the Future of Telemedicine arată că cele mai performante sisteme se bazează pe trei piloni: calitatea datelor clinice, evaluări constante ale impactului și implicarea tuturor actorilor (pacienți, medici, autorități) în dezvoltarea platformelor. România are avantajul de a putea adopta direct aceste bune practici, învățând din experiența altor state care au trecut deja prin etape de integrare și ajustare.

Pe termen scurt, experții estimează că piața locală va continua să crească anual cu două cifre, pe fondul cererii din mediul urban, al extinderii pachetelor corporate și al accesului mai bun la internet în zonele rurale. Dacă aceste tendințe se confirmă, România ar putea atinge media europeană de adopție în mai puțin de 5 ani.

Astfel, România se aliniază tendințelor internaționale, unde “medicul din ecran” nu mai e o excepție, ci o parte firească din viața de zi cu zi.