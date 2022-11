Rafila, despre Registrul electronic al infecțiilor asociate asistenței medicale. VIDEO

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat că va fi constituit Registrul electronic naţional al infecţiilor asociate asistenţei medicale şi un grup tehnic special pentru elaborarea cerinţelor şi indicatorilor privind calitatea îngrijirilor medicale.



„Mai avem câteva activităţi în desfăşurare. Sperăm ca majoritatea să le finalizăm până la sfârşitul anului. O chestiune mai laborioasă este legată de definirea şi dezvoltarea laboratoarelor de referinţă. În momentul de faţă instituţiile responsabile sunt Institutul Naţional de Sănătate Publică, care dezvoltă o zonă de laboratoare în acest moment şi la Institutul „Cantacuzino”. Constituim Registrul electronic naţional al acestor infecţii asociate asistenţei medicale într-o aplicaţie web care este dezvoltată în această perioadă la Institutul Naţional de Sănătate Publică, încât să existe o zonă dedicată acestui subiect. O vom aproba prin modul de funcţionare şi de introducere a datelor prin ordin al ministrului Sănătăţii. De asemenea, se constituie un grup tehnic special pentru elaborarea cerinţelor şi indicatorilor privind calitatea îngrijirilor medicale, împreună cu instituţia responsabilă care este ANMCS. Şi acest lucru se realizează în cadrul PNRR”, a susţinut Rafila, într-o conferinţă de presă.





Ministrul Sănătăţii a participat la o conferinţă organizată de Societatea Română de Microbiologie, cu sprijinul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, cu ocazia Săptămânii Mondiale a Conştientizării Consumului de Antibiotice.

Ministrul a amintit că a fost pus în dezbatere publică un proiect de ordin pentru stabilirea indicatorilor de evaluare a activităţilor desfăşurate de managerii spitalelor.



„De asemenea, am pus în dezbatere publică un proiect de ordin pentru stabilirea indicatorilor de evaluare a activităţilor desfăşurate de managerii spitalelor şi câteva puncte care sunt direct legate, performanţa managerului este direct legată de respectarea conformităţii măsurilor igienico-sanitare, de realizarea anuală a unui studiu de prevalenţă de moment al infecţiilor şi a consumului de antibiotice şi de conformitatea profilaxiei la antibiotice şi a modului în care sunt raportate infecţiile. Vor primi mai multe puncte dacă raportează cu adevărat infecţiile. (…) La nivel naţional o să organizăm în curând un studiu de prevalenţă de moment conform metodologiei Centrului European de Control al Bolilor”, a susţinut ministrul.



El a declarat că se va face o normare care să permită angajarea de medici infecţionişti în spitale.



„Probabil că o să găsim să putem să facem o normare care să permită angajarea de medici infecţionişti în toate spitalele. În ceea ce priveşte epidemiologii, acolo avem o problemă. Trebuie să ne gândim cum organizăm cel puţin o perioadă de tranziţie care să permită angajarea epidemiologilor în toate spitalele”, a arătat Rafila.



Ministrul a spus că a discutat deja cu reprezentanţii Ministerului Muncii pentru realizarea unui ordin comun care se referă la raportarea infecţiilor asociate asistenţei medicale în centrele de îngrijire a persoanelor vârstnice.



„Un lucru important, am discutat deja cu colegii de la Ministerul Muncii – este vorba despre un ordin comun care se referă al raportarea acestor infecţii în centrele rezidenţiale de îngrijire a persoanelor vârstnice. Trebuie şi aceste centre incluse în activitatea de supraveghere, pentru că uneori focarele de infecţie asociate asistenţei medicale apar şi în astfel de centre. Persoanele de acolo sunt de multe ori cu foarte multe afecţiuni şi riscurile pentru ei sunt evidente”, a afirmat ministrul Sănătăţii.



În opinia sa, trebuie găsită o soluţie încât să se ofere servicii medicale în spitalele publice „cât mai mult timp”.



„Noi trebuie să găsim o soluţie încât să oferim servicii medicale şi în spital cât mai mult timp şi spitalul public să reprezinte o zonă de atracţie pentru personalul medical. Eventual un proiect care să propună sau să permită desfăşurarea activităţii după programul de lucru în regim privat, de exemplu, în spitalele publice”, a explicat Rafila.



Potrivit ministrului, acest lucru ar putea fi dezvoltat, având în vedere că patologiile complicate care presupun cheltuieli mari şi riscuri mari pentru sănătate sunt gestionate de spitalele publice.



„Cred că este lucru pe care am putea să îl dezvoltăm pentru viitor, mai ales că totdeauna patologiile complicate, patologiile care presupun cheltuieli mari şi riscuri mari pentru sănătate sunt gestionate de spitalele publice. Este normal să fie aşa, este dreptul pacienţilor să acceseze spitale publice. Eu nu cred că în ceea ce priveşte managementul pacienţilor cu accident vascular cerebral există o aşa mare atracţie pentru spitalele private, pentru că acest tip de pacienţi pot să evolueze nefavorabil, au nevoie de intervenţie timp îndelungat, costurile sunt mari”, a spus Rafila.

