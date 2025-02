Gonartroza: Cauze, simptome și cele mai noi opțiuni de tratament

Gonartroza, cunoscută și sub denumirea de artroza genunchiului, este o afecțiune caracterizată prin degradarea progresivă a cartilajului articular de la nivelul genunchiului. Este o afecțiune extrem de frecvent întâlnită, care tinde să afecteze în special femeile și persoanele cu vârsta peste 40 de ani.[1][2] Continuă să citești pentru a afla mai multe despre cauzele și simptomele sale, dar și care sunt cele mai noi opțiuni de tratament disponibile!

Cauzele gonartrozei

Gonartroza apare ca urmare a unui dezechilibru funcțional între rezistența structurilor articulare și tensiunile la care acestea sunt supuse în mod constant. Există mai mulți factori de risc care pot contribui la dezvoltarea gonartrozei. Îmbătrânirea este unul dintre acești factori, întrucât cartilajul articular tinde să se uzeze pe măsură ce înaintăm în vârstă. Excesul ponderal este, de asemenea, un factor de risc important, deoarece pune presiune suplimentară pe articulația genunchiului, intensificând uzura cartilajului.[1][2]

Leziunile anterioare la nivelul genunchiului, precum rupturile de ligamente sau fracturile, pot crește și ele riscul de a dezvolta gonartroza. Există și o componentă ereditară a gonartrozei – persoanele cu antecedente familiale de gonartroză pot fi mai predispuse să dezvolte această afecțiune. În fine, anumite afecțiuni, cum ar fi poliartrita reumatoidă, guta sau condrocalcinoza, pot crește riscul de gonartroza.[1][2]

Simptomele gonartrozei

Durerea de genunchi este principalul semn de alarmă și indicator al faptului că poate fi cazul să discuți cu un medic despre tratamentul pentru gonartroză în Iași. Durerea apare în special la mers, la urcatul și coborâtul scărilor, dar și în perioadele cu vreme rece sau la schimbările bruște de temperatură. Alte simptome includ tumefierea genunchilor, hipotrofia mușchilor coapsei și acumularea de sânge și de lichid sinovial în exces în articulația genunchiului, de obicei provocată de un efort sau traumatism.[1][2]

În stadiile avansate ale gonartrozei, persoanele afectate pot merge șchiopătat și pot apărea zgomote articulare (crepitații) la mișcarea genunchiului. Mobilitatea articulației este limitată, iar în unele cazuri se poate forma un chist popliteu, cunoscut și sub numele de chist Baker. În timp, pot apărea deformări precum genu valgum sau genu varum.[1][2]

Cele mai noi opțiuni de tratament pentru gonartroză

Tratamentul gonartrozei variază în funcție de severitatea afecțiunii și de răspunsul individual al pacientului. Obiectivele principale sunt ameliorarea durerii, menținerea și creșterea mobilității articulare, limitarea invalidității și îmbunătățirea calității vieții persoanei afectate.[1][2] Opțiunile moderne de tratament includ:

modificarea stilului de viață – pierderea în greutate, exercițiile fizice regulate și utilizarea unor dispozitive de mers, cum ar fi bastonul, pot ajuta la ameliorarea simptomelor;

tratamentul medicamentos – poate include antalgice, antiinflamatoare și condroprotectoare, dar și injecții cu corticosteroizi, injecții cu acid hialuronic ori infiltrații cu PRP (plasma îmbogățită cu trombocite);

tratamentul chirurgical – în cazurile severe de gonartroză, când alte tratamente nu au fost eficiente, poate fi necesară intervenția chirurgicală; soluțiile chirurgicale pentru gonartroză includ artroscopia de genunchi, osteotomii pentru corectarea axului membrului inferior, în forme moderat-severe, sau artroplastia unicompartimentală sau totală în formele avansate.[1][2]

Gonartroza este o afecțiune comună care poate afecta semnificativ calitatea vieții. Cu toate acestea, există o varietate de opțiuni de tratament disponibile care pot ajuta la ameliorarea simptomelor și la îmbunătățirea funcției articulare. Este important ca pacienții să colaboreze îndeaproape cu medicii lor pentru a alege cea mai potrivită abordare terapeutică, în funcție de stadiul și severitatea acestei afecțiuni. Dacă ai simptome de gonartroză, este important să consultați un medic pentru a primi un diagnostic corect și un plan de tratament adecvat.

Disclaimer: Acest articol are rol informativ și nu poate fi considerat un substitut pentru vizita la medic și recomandările sale. Pentru a beneficia de opțiunea de tratament potrivită, programează-te la un consult de specialitate!

Surse:

1.„Arthritis of the Knee”, American Academy of Orthopaedic Surgeons, 2023, orthoinfo.aaos.org/en/diseases–conditions/arthritis-of-the-knee/. Accesat la 29 Ian. 2025.

2.„Osteoarthritis of the Knee: Symptoms, Causes and Treatments”, Cleveland Clinic, 13 Sept. 2021, my.clevelandclinic.org/health/diseases/21750-osteoarthritis-knee. Accesat la 29 Ian. 2025.