Dr. Bianca Sofian, femeia care revoluționează serviciile stomatologice în România, a atras investiții de 4 milioane de euro

Medicul Bianca Sofian urmează să deschidă primul spital românesc privat de intervenții stomatologice pentru pacienții diagnosticați cu cancer oral în anul următor, după ce a obținut finanțare pentru ambițiosul proiect.

S&P Global Ratings a confirmat, ratingurile suverane ale României la „BBB-/A-3”, perspectiva asociată fiind una „stabilă”, ceea ce stabilește un climat propice pentru investitorii străini și o oportunitate pentru antreprenorii români.

O ramură care se preconizează să se dezvolte în următorii ani este cea a sistemului de asigurări medicale, mai ales că actualul guvern a aprobat prin programul PNRR investiții în valoare de 10 miliarde de lei. Acest lucru se reflectă și în zona serviciilor stomatologice, care s-a mărit în ultimii ani 5 ani cu aproape 250%, iar doctori precum domnișoara Dr. Bianca Cătălina Sofian, au realizat oportunitățile existente în piața.

Tânăra doctoriță dorește să “șocheze” piața stomatologică oferind în premieră servicii medicale cu asigurare și garanție pentru serviciile oferite, precum și deschiderea în anul 2024 a primului spital românesc privat de intervenții stomatologice pentru pacienții diagnosticați cu cancer oral. Atunci când a fost întrebată, de ce în țara și nu afară, a răspuns: “Cred în Romania, pentru că aici am primit educația și mi se pare firesc să ofer ceva înapoi”.

Dr. Sofian a reușit sa atragă investiții în valoare de 4 milioane de euro din partea grupului BCG pentru a deschide un nou concept de clinici stomatologice. După cum se poate vedea în randarea de mai jos, clinica va avea un design cu adevărat impresionant și va fi dotată cu echipamente de ultimă generație.

“Eu văd România ca pe o țară plina de oportunități, o țară care deși are un trecut apăsător, are un viitor însorit pentru tinerii care doresc să se dedice și să muncească pentru visele lor. Nu cred că sa pleci din țară este o soluție, este adevărat că afară poate o sî ai posibilitatea de a avea o viață decentă mai repede decât aici, dar ce faci dacă îți dorești o viață mai mult decât decentă? Ce faci atunci când îți dorești ceva extraordinar: atunci România este soluția,” a afirmat doctorița în vârstă de 32 de ani.

Dr. Sofian a explicat și cum a reușit, împreună cu o companie de consultanță din România, să atragă investiții de 4 milioane de euro și despre cât de important este sa fii dedicat visului tău:

“Am fost la mai multe bănci inițial, dar am fost refuzată pentru ca nu aveam cifra de afaceri foarte mare sau pentru că nu aveam destulă vechime cu compania. În cele din urmă, am ajuns la o companie de consultanță, care m-a ajutat sa îmi pun pe hârtie ideile și ulterior am ajuns și la câteva firme de investiții. Bineînțeles că nu am reușit din prima, dar după ce m-am întâlnit cu 20 de firme, una a acceptat sa între pe piața românească împreună cu mine. Restul e poveste”.

Dr. Bianca Cătălina Sofian a terminat facultatea la Iași și a continuat perfecționarea studiilor printr-un master care a avut la bază o tehnologie cu adevărat revoluționară, cea cu laser. Tehnologie, care abia a apărut în România în ultimii ani și care promite o stomatologie fără durere: “Tot timpul am căutat sa mă îmbunătățesc și să devin mai bună, cred că asta este singura soluție pentru a rămâne relevantă,” a adăugat domnișoara doctor.

Tânăra doctoriță a dezvăluit și faptul că pregătește o surpriză în viitorul nu foarte îndepărtat, una care va reprezenta o premieră în domeniul stomatologiei dentare.