Mobilitatea redusă și durerile persistente de articulații ori de spate pot afecta modul în care îți desfășori activitățile de zi cu zi și pot limita independența. Mulți pacienți cu afecțiuni osteoarticulare se confruntă cu dificultăți la mers, stat în picioare sau chiar la simple mișcări casnice. Dacă și tu faci parte dintre ei, vei găsi în articol explicații despre cum fizioterapia te poate ajuta, exemple concrete și recomandări utile pentru alegerea și urmărirea unui plan adaptat ție.

Ce implică fizioterapia în bolile osteoarticulare

Fizioterapia împotriva afecțiunilor osteoarticulare folosește metode și tehnici non-invazive pentru a reduce durerea, a recăpăta mobilitatea și a îmbunătăți funcția articulațiilor și a mușchilor. Printre aceste metode se află exercițiile de recuperare, masajul medical, folosirea căldurii, curenților electrici sau ultrasunetelor. Pacienții nu trebuie să recurgă la operații sau să folosească tratamente medicamentoase agresive pentru a observa rezultate pozitive. De multe ori, grupuri diferite de vârstă beneficiază de fizioterapie, fie că este vorba de persoane în vârstă cu artrită sau de tineri sportivi recuperați după traumatisme.

Pașii de urmat în procesul de recuperare prin fizioterapie

Fiecare program de recuperare presupune etape clare, pe care specialiștii le adaptează nevoilor tale:

Evaluarea detaliată și stabilirea unui diagnostic funcțional

Fizioterapeutul discută cu tine despre istoricul medical, simptome și nevoile personale. Efectuează teste pentru a identifica zonele cu probleme, cum ar fi amplitudinea mișcărilor, nivelul forței musculare și gradul de flexibilitate. Acest pas permite crearea unui plan individualizat de tratament.

Spre exemplu, un pacient cu gonartroză primește un plan de exerciții adaptat gradului de rigiditate și nivelului său de efort, astfel încât să poată recupera treptat fără să agraveze afecțiunea existentă.

Crearea și personalizarea planului de tratament

Fizioterapeutul stabilește obiective pe termen scurt și lung, în funcție de problema depistată. Se aleg tipurile de exerciții, durata și frecvența ședințelor, precum și tehnicile care se potrivesc cel mai bine situației tale. Pacienții cu hernie de disc, de exemplu, lucrează diferit față de cei cu recuperare după o fractură la încheietura mâinii.

Aplicarea tehnicilor fizioterapeutice principale

În această etapă, pacientul urmează, împreună cu specialistul, un program structurat. Printre tehnici se enumără:

Exerciții terapeutice individualizate, menite să restaureze mobilitatea și să reducă rigiditatea;

Ședințe de masaj medical pentru relaxarea mușchilor și reducerea durerilor cronice;

Electroterapie prin TENS, laser sau ultrasunete pentru calmarea durerii și stimularea circulației;

Hidroterapie, recomandată mai ales pacienților cu dificultăți mari la mișcare, cum ar fi vârstnicii sau persoanele cu poliartrită;

Un adult cu coxartroză poate începe tratamentul cu terapie manuală, apoi să continue exercițiile la bazin, pentru scăderea presiunii pe articulații.

Monitorizarea progresului și adaptarea tratamentului

Fizioterapeutul reevaluează la intervale regulate rezultatele obținute și, în funcție de evoluție, modifică exercițiile sau tehnicile folosite. Un pacient cu tendinită, de exemplu, poate începe cu exerciții ușoare, apoi să adauge treptat mișcări de forță atunci când inflamația scade.

Învățarea de exerciții pentru acasă și prevenirea recăderilor

Pacienții primesc recomandări clare privind exercițiile pe care trebuie să le continue acasă, postură corectă la birou sau la volan și metode simple de a proteja articulațiile. Un tânăr cu entorsă la gleznă, spre exemplu, învață să folosească bandajarea și să facă exerciții ușoare, pentru a evita repetarea accidentului.

Indicații și posibile contraindicații ale fizioterapiei

Fizioterapia se adresează persoanelor cu artrită, dizabilități de mers după accidentări, celor cu spondiloză, hernie de disc, sau celor aflați în recuperare după intervenții chirurgicale la nivelul oaselor ori articulațiilor. Riscurile sau restricțiile pot apărea la pacienții cu infecții acute, boli de inimă necontrolate ori neoplasme în evoluție. Consultă întotdeauna un medic sau un fizioterapeut înainte să începi orice tratament.

Exemple de situații unde fizioterapia nu se recomandă:

Prezența unui stimulator cardiac (la anumite proceduri);

Infecții cutanate extinse în zona unde s-ar aplica tratamentul;

Episoade febrile sau afecțiuni inflamatorii acute.

Respectă planul stabilit împreună cu specialistul și anunță orice reacție adversă, cum ar fi durerea accentuată sau inflamația severă.

Durata și modul de organizare a tratamentului

De obicei, ședințele de fizioterapie durează între 60 și 90 de minute, în funcție de complexitatea fiecărei etape. Pentru o recuperare cu rezultate bune, planurile se întind pe mai multe săptămâni, cu reevaluări periodice și adaptări în funcție de răspunsul la terapie. Participarea ta activă, inclusiv prin efectuarea corectă a exercițiilor recomandate acasă, influențează progresul și menținerea rezultatelor.

Colaborează constant cu echipa medicală și urmărește semnele de îmbunătățire, ca să faci ajustări la timp.

Impactul fizioterapiei asupra calității vieții

Pacienții observa adesea reducerea durerii, creșterea libertății de mișcare și o stare generală mai bună. Redobândirea capacității de a merge, urca scările sau urca în autobuz aduce beneficii nu doar fizice, ci și o încredere sporită în sine, elemente importante pentru revenirea la activitățile preferate. Pentru rezultate optime:

Cere întotdeauna sfatul unui specialist înainte de tratament.

Urmează planul de recuperare, participă activ la ședințele propuse și comunică des cu fizioterapeutul.

Nu întrerupe exercițiile după finalizarea terapiei – continuă rutina acasă și mergi la control periodic.

Ia în considerare prevenția și adoptă obiceiuri ce sprijină sănătatea articulațiilor.

Nu amâna consultația dacă observi limitări noi ale mișcării sau dureri care persistă.

Articolul are scop informativ și nu poate înlocui consultul medical individual. Dacă ai nevoie de clarificări sau de un plan personalizat, discută direct cu un medic ortoped sau un fizioterapeut.

Sursa: https://centrokinetic.ro/servicii/recuperare-medicala/fizioterapie