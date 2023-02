Care este impactul emoțional pentru un pacient cu neuropatie diabetică?

Psiholog Clinician Cristina Petruț: „Provocările încep din momentul în care apar simptomele neuropatiei diabetice”

Neuropatia diabetică reprezintă una dintre cele mai severe complicații ale diabetului zaharat. Afecțiunea apare la persoanele cu diabet din cauza nivelului ridicat de glucoză în sânge și determină lezarea fibrelor nervoase, mai ales la nivelul picioarelor.

În peste 50% dintre cazuri pacienții nu prezintă simptome specifice afecțiunii, ceea ce favorizează evoluția și agravarea neuropatiei. De aceea, diagnosticul precoce este foarte important pentru sănătatea persoanelor ce suferă de diabet, întrucât neuropatia poate crește în timp riscul de apariție a unor răni care ulterior se pot infecta și pot determina amputarea unui deget de la picior sau a piciorului afectat.

Wörwag Pharma demarează inițiativa „Stand up for your feet!”, o campanie de educație terapeutică ce crește gradul de conștientizare asupra neuropatiei diabetice. Inițiativa încurajează diagnosticarea precoce și reducerea riscurilor asociate prin intermediul unui tratament corespunzător recomandat de medicul diabetolog, neurolog sau de familie.

Cum se manifestă emoțional un pacient diagnosticat cu neuropatie diabetică

Provocările din punct de vedere emoțional sunt multiple pentru un pacient diagnosticat cu neuropatie diabetică. Cristina Petruț, Psiholog Clinician, Psihoterapeut și Vicepreședintele Federației Asociațiilor Diabeticilor din România (FADR) explică în detaliu cum se manifestă această afecțiune:

„Pe lângă provocările practice ale diagnosticului cu neuropatie diabetică, bineînțeles, vin și provocările emoționale. Important de menționat de la început că nu toate persoanele ajung să resimtă simptome specifice de diagnostic pentru o tulburare afectivă, totul depinde de istoricul nostru, de modul în care am fost obișnuiți să ne raportăm la anumite situații de viață, altfel spus, de vulnerabilitățile fiecăruia.

Din punct de vedere emoțional, provocările încep din momentul în care apar simptomele neuropatiei diabetice. De cele mai multe ori, vedem în neuropatia dureroasă și/sau cu alte simptome fiziologice intense, o serie de simptome afective specifice depresiei care pot fi vizibile prin tristețe, plâns facil, gânduri recurente legate de simptomele fiziologice și concentrarea pe acestea, pierderea interesului de implicare în diferite activități, sentimente de vinovăție și inutilitate, iritabilitate și irascibilitate, modificarea ritmului circadian.

La fel de specifice sunt simptomele anxioase unde persoana prezintă îngrijorare excesivă pentru pierderea controlului asupra propriului corp, frica de a nu cădea, de a nu avea un incident rutier, de a avea nevoie de ajutor, de a avea de fapt un declin progresiv al stării de sănătate cu risc de invaliditate. Sunt specifice și stresul crescut, tulburările de adaptare, tulburările de somn.

Impactul emoțional al diagnosticului de neuropatie diabetică poate fi astfel unul semnificativ. Ne imaginăm că o persoană cu diabet are ca țintă controlul glicemic ce presupune o serie de comportamente ce trebuie realizate pe lângă sarcinile cotidiene, pe lângă visuri, așteptări și proiecții de viitor pentru că, în esență, viața nu se încheie odată cu diagnosticul.

Apoi, vine și diagnosticul de neuropatie diabetică și ținta se convertește în stoparea evoluției bolii, dar acest lucru se întâmplă parcurgând același drum cu sarcini cotidiene dar încălțați acum cu niște pantofi grei, plini cu simptome somatice, frică, tristețe, vinovăție, stres, oboseală, anhedonie, neliniște, inutilitate, lipsă de speranță, limitarea acțiunilor”, declară Cristina Petruț.

„Prevenția neuropatiei diabetice este unealta pe care noi tehnic o avem la dispoziție”

„Prevenția neuropatiei diabetice este unealta pe care noi tehnic o avem la dispoziție pentru a evita tot ce înseamnă provocările acestei boli. În viața de zi cu zi însă, s-a dovedit cât este de greu să ajungem la fiecare pacient și, mai mult decât atât, să îl îndrumăm pentru a-și schimba stilul de viață și percepția asupra bolii. Cu toate acestea, cred și sper că este o încercare pe care o vom face continuu pentru că în esență, scopul fiecăruia dintre noi este de a fi alături de persoanele pe care le tratăm sau le reprezentăm.

Prevenția începe din cabinetul medical de diabetologie și medicină de familie, unde se explică despre neuropatia diabetică, de unde se verifică starea picioarelor, de unde se fac recomandări pentru consulturi de specialitate și de medicație cu scop de prevenție. Se face și prin conștientizarea persoanei cu diabet cu privire la riscurile apariției neuropatiei diabetice și încurajarea acesteia de a-și urmări simptomele și a vorbi cu medicii săi, se face prin educație terapeutică continuă, prin suport psihologic și prin identificarea canalelor de comunicare prin care să putem ajunge la un număr cât mai mare de persoane cu diabet”, mai susține Cristina Petruț.

Numai un consult amănunțit la medicul diabetolog, neurolog sau medicul de familie va stabili diagnosticul de neuropatie diabetică. Există, totuși, și o serie de teste care pot ajuta la verificarea stării de sănătate actuale din confortul propriei locuințe. Această testare reprezintă doar o evaluare inițială, fără a înlocui vizita în cabinetul medicului specialist.

O opțiune în acest sens este Testul Michigan, o metodă simplă, neinvazivă și precisă de autodiagnosticare a neuropatiei diabetice. Testul durează aproximativ 2 minute și cuprinde 15 întrebări raportate la evenimentele și simptomele ultimelor 2-3 luni.

Campania „Stand up for your feet” este demarată de Wörwag Pharma România și urmărește creșterea gradului de conștientizare a consecințelor neuropatiei diabetice, a necesității depistării și tratamentului precoce. Inițiativa se desfășoară la nivel internațional și își propune să contribuie semnificativ la îmbunătățirea calității vieții persoanelor ce suferă de diabet, printr-o comunicare și o educație terapeutică adecvate.

Află mai multe despre testare pe website-ul oficial de campanie „Stand up for your feet”.