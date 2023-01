Studiu Reveal Marketing Research: Românii, mai puțin îngrijorați de sănătatea lor pe parcursul sezonului rece decât în urmă cu un an

Conform datelor furnizate de Institutul Național de Sănătate Publică, în a doua săptămână a lunii ianuarie au fost înregistrate, în România, 140.000 cazuri de infecţii respiratorii și gripă.

Azi românii sunt mai relaxați: 60% nu dețin stocuri de medicamente de acasă

Studiul în domeniul farmaceutic realizat de Reveal Marketing Research arată că 4 din 10 români dețin un stoc de medicamente sau suplimente alimentare acasă, femeile obișnuind să adopte acest comportament într-o măsură semnificativ mai mare decât bărbații (46% vs. 33%).

Raportându-ne la situația din noiembrie 2021, observăm că românii s-au relaxat o dată cu diminuarea crizei provocate de pandemie, proporția celor care își fac stocuri de medicamente în prezent înjumătățindu-se.

Și în ceea ce privește consumul de suplimente alimentare observăm o descreștere, în prezent 60% dintre români declarând că au acest obicei de consum față de 73% la sfârșitul anului 2021.

Așa cum era de așteptat, tinerii cu vârste cuprinse între 18-24 ani sunt cei mai puțin interesați de utilizarea suplimentelor alimentare, 63% dintre aceștia menționând că nu obișnuiesc să consume vs. 40% total eșantion.

7 din 10 români se focusează pe întărirea sistemului imunitar înaintea sezonului rece

Datele studiului realizat de Reveal Marketing Research scot la iveală faptul că 67% români au în general un comportament orientat spre prevenție, iar un procent de 69% declară că se focusează pe întărirea sistemului imunitar înainte de începerea sezonului rece. Ambele comportamente înregistrează descreșteri procentuale de 10%, respectiv 5% comparativ cu noiembrie 2021 – perioadă puternic marcată de accesul limitat la sistemul de sănătate și teama de a nu contacta virusul Covid-19.

Dacă ne referim la afecțiunile cu care s-au confruntat românii de la începutul acestui sezon rece, cele mai des menționate sunt răceala (62%), viroza (25%) și gripă (23%).

În aceeași ordine de idei, doar 34% declară că nu au avut nicio afecțiune, într-o măsură semnificativ mai mare persoanele mature de peste 55 ani (55%). O potențială explicație fiind că în cazul acestei categorii de risc, probabilitate de a folosi vaccinul ca măsură de prevenție împotriva acestor afecțiuni este mai mare decât în cazul celorlate categorii de vârstă.

Remediile la care apelează românii pentru pentru tratarea răcelii și gripei

În general, românii consideră că principala cauză a virozelor din sezonul rece este mai degrabă transmiterea de la o persoană la alta (74%) decât temperatura scăzută (26%).

Aruncând o privire la modalitățile prin care românii obișnuiesc să se trateze când au o gripă sau răceală, aflăm că cei mai mulți dintre ei consumă ceaiuri calde (75%), utililizează medicamente (59%), dorm / se odihnesc (49%) și consumă mai multe fructe (42%) sau sucuri din citrice (28%).

De asemenea, leacurile „băbești” precum consumul de usturoi/ hrean (28%), frecțiile cu alcool (16%), comprese/ șosete cu oțet (14%) sau țuica fiartă (10%) continuă să fie utilizate ca remedii contra răcelii și gripei.

Despre consumul de suplimente alimentare din ultimul an

Îndreptându-ne atenția către tipurile de suplimente alimentare preferate în ultimul an observăm pe de o parte, o reducere considerabilă a consumului, iar pe de altă parte o schimbare în topul preferințelor românilor față de noiembrie 2021 când ne aflam în plin val pandemic.

Astfel, 48% dintre consumatori au optat pentru suplimentele pentru răceală și gripă (vs. 57% în noiembrie 2021), iar 42% au luat vitamine și minerale (vs. 81% în noiembrie 2021). Suplimentele pentru întărirea sistemului imunitar sunt consumate de 40% dintre respondenți (vs. 70% în noiembrie 2021).

Pe categorii de gen, femeile iau în mai mare măsură vitamine și minerale (50% femei vs. 34% bărbați), cât și suplimente pentru imunitate (49% femei vs. 30% barbați).

De ce țin cont românii când aleg o farmacie

Românii preferă să achizitioneze medicamente sau suplimente alimentare din locații fizice, cei mai mulți alegând farmaciile din proximitate (49%) sau farmaciile mari cu reduceri (35%). 13% dintre respondenți declară că preferă să plaseze comenzi online, într-o măsură semnificativ mai mică tinerii între 18-24 ani (4%) care preferă eficiența oferită de farmaciile din proximitate (69%) sau vârstnicii de peste 55 ani (7%) – categorie de vârstă mai puțin obișnuită să utilizeze tehhnologia modernă.

Cu privire la criteriile de care ţin cont românii atunci când aleg o farmacie, cele mai atractive aspecte sunt prețurile (64%), promoțiile/ ofertele disponibile (36%), proximitatea locației (35%), diversitatea produselor (27%) și amabilitatea/ promptitudinea farmaciștilor (23%). La polul opus, cele mai mici scoruri sunt înregistrate de criterii precum recomandările cunoscuților (4%) sau reclamele (4%).