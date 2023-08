Sănătate fără frontiere cu Meditravel: Descoperă poveștile impresionante ale pacienților români tratați în străinătate

Într-o realitate medicală în perpetuă evoluție și în contextul în care la nivel internațional se fac zilnic noi descoperiri medicale, mulți pacienți români aleg să își îndrepte atenția către tratamentele medicale oferite în străinătate. Această decizie reflectă adesea nevoia de a evita sistemul medical deficitar din țară cât și de a beneficia de cele mai noi tratamente medicale disponibile la nivel internațional.

Am avut ocazia să dialogăm cu reprezentanții agenției de turism medical Meditravel, care ne-au dezvăluit perspectivele ce stau în spatele acestei alegeri a multor pacienți români.

În următoarele rânduri, vom explora poveștile impresionante ale câtorva pacienți români care au ales să se trateze în străinătate, toți având un obiectiv comun: accesul la servicii medicale de excepție.

Povestea pacientului L.R.: accesul la tehnologia medicală de ultimă generație din Italia l-au scăpat de o operație mutilantă

Pacientul L.R., diagnosticat cu cancer de colon a căutat soluții medicale în străinătate după ce medicii din România îi propuseseră operații majore care i-ar fi afectat calitatea vieții pe termen lung.

Hotărât să exploreze toate posibilitățile, pacientul a cerut și o a doua opinie din străinătate. Prin intermediul Meditravel, acesta s-a consultat cu specialiști de la Spitalul Gemelli din Italia, care au subliniat impactul semnificativ al opțiunilor propuse în România asupra calității vieții sale pe termen lung. În schimb, i-au propus un tratament inovator de radioterapie cu tehnologia avansată MR Linac, o tehnică specială de radioterapie ce oferă protecție pentru țesuturile sănătoase. Pacientul a ales tratamentul în Italia, asigurându-și astfel o terapie eficientă și o calitate a vieții îmbunătățită prin tehnologie medicală de ultimă generație.

“Când mi s-a spus în România că trebuie să trăiesc cu o stomă pentru tot restul vieții, nu am putut accepta acest lucru. Eram convins că există opțiuni mai bune. Alegerea mea de a consulta medicii din Italia s-a dovedit a fi cea corectă. Mi-au propus o abordare minim invazivă care a schimbat perspectiva mea asupra tratamentului. Sunt recunoscător că am explorat aceste opțiuni și am ales să-mi urmez intuiția.”

Povestea pacientului S.N. care a hotărât să plece direct la un spital din Turcia, atunci când a primit diagnosticul de cancer

Confruntându-se cu diagnosticul de cancer esofagian, pacientul S.N. s-a hotărât imediat să plece în străinătate și a optat pentru tratament în Turcia, motivat de beneficiile pe care le oferea această alegere.

S.N., pacient: “Aflându-mă în fața diagnosticului crunt de cancer, am simțit nevoia să găsesc imediat o soluție eficientă pentru tratament. Alegerea de a călători în Turcia a fost rapidă, având în vedere posibilitatea de a beneficia de îngrijire medicală promptă și de a obține rezultatele necesare în timp scurt. Faptul că puteam avea acces la cele mai bune opțiuni medicale într-un singur loc a fost un factor crucial în decizia mea. În plus, agenția Meditravel care a gestionat tot procesul pentru mine a asigurat și un traducător de limba română gratuit în cadrul spitalului, ceea ce a simplificat foarte mult totul. Nu am avut de făcut nicio demers sau organizare, totul a decurs foarte ușor și eficient.”

Povestea pacientului S.N. reprezintă un exemplu elocvent al faptului că Turcia a devenit o destinație preferată pentru cei care caută îngrijire medicală de înaltă calitate și accesibilitate.

Programările rapide, uneori chiar și a doua zi, constituie un factor decisiv în alegerea acestor spitale, permițând pacienților să primească tratamentul necesar în cel mai scurt timp.

În căutarea speranței: Povestea pacientei A.R. în lupta cu o formă rară de cancer

Pacienta A.R. s-a confruntat cu o formă foarte rară de cancer și a găsit speranță și soluții prin intermediul Meditravel: pacienta a fost inclusă într-un studiu clinic desfășurat la un spital de renume din străinătate, având astfel acces la tratamentul experimental de care avea nevoie. A.R. a fost consultată personal de către cel mai mare specialist din lume pentru forma rară de cancer cu care se confrunta.

A.R., pacientă: “Medicii din România nu mai aveau soluții pentru mine, dar apoi am aflat despre Meditravel. Ei mi-au deschis uși către opțiuni internaționale și am avut șansa să particip într-un studiu clinic la un spital din străinătate, unde mi s-a oferit tratamentul de care aveam nevoie. Nu aș fi ajuns aici fără ajutorul lor. Ei au făcut posibilă această călătorie pentru mine, și pentru asta le sunt recunoscătoare din suflet.”

Povestea pacientei A.R. subliniază importanța existenței unor agenții de turism medical cum este Meditravel în furnizarea de soluții și speranță pentru pacienții care se confruntă cu afecțiuni complexe și rare. Prin intermediul acestor servicii, pacienții pot avea acces la experți și opțiuni medicale la nivel mondial, deschizându-li-se noi orizonturi în lupta lor împotriva bolii.

Despre Meditravel

Cu o reputație solidă și o experiență vastă în domeniul medical, Meditravel este recunoscută ca agenția de turism medical cu cel mai extins portofoliu de parteneriate medicale la nivel internațional. Alegând să colaboreze cu spitale renumite, inclusiv cu spitale din topul Newsweek al celor mai bune unități medicale din lume, Meditravel oferă pacienților acces la servicii medicale de înaltă calitate, ajutându-i să depășească frontierele și să acceseze cele mai avansate tratamente disponibile în spitale și clinici din Turcia, Viena, Italia, Germania sau Israel. Dacă ai nevoie de tratament medical în străinătate, îi poți găsi pe www.meditravel.ro