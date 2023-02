Rafila: Peste 500 de medici şi asistenţi, înscrişi ca voluntari pentru Turcia

Ministrul Sănătăţii Alexandru Rafila a declarat într-un interviu acordat News.ro că peste 500 de medici şi asistenţi s-au înscris pentru a fi voluntari în Turcia. În acest sens, au fost deja organizate echipele care ar putea pleca. Acest ajutor medical nu poate fi însă oferit decât dacă autorităţile din Turcia solicită acest lucru, ceea ce, până în momentul de faţă, nu s-a întâmplat.

„Sunt cu siguranţă mai mult de 500, încă din prima zi au depăşit 250, pe mine într-un fel m-a impresionat acest lucru, că solidaritatea corpului medical s-a manifestat imediat, am avut sprijin direct de la CNA care a acceptat foarte rapid să promoveze două mesaje importante de la Ministerul Sănătăţii în contextul situaţiei din Turcia şi Siria, respectiv înscrierea personalului medical ca voluntar şi donarea de sânge. Eu am luat legătura încă din primul moment cu autorităţile turce, atât cu ambasadorul Turciei în România cât şi cu ambasadorul României la Ankara, am contactat ambasadorul României în Siria şi toată lumea încearcă să ajute.”, a declarat Alexandru Rafila.

În plus, mai este şi problema legată de securitatea personalului în timpul acestor deplasări, aşa că nu putem decât să ne oferim disponibilitatea în acest moment şi dacă vor fi solicitări în acest sens, le vom duce la îndeplinire.”, a mai declarat Ministrul Sănătăţii.

„Sunt din toată ţara, medici de diverse specialităţi, atât chiruirgicale cât şi specialităţi medicale, asistenţi medicali, nu am putut să înscriem şi medici rezidenţi cu toate că şi din rândul rezidenţilor a existat o mare dorinţă pentru o eventuală participare la această acţiune voluntară.” a mai spus ministrul.