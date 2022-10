Rafila, acuzat că oferă zeci de milioane de euro OMS

Potrivit unui document, aflat pe ordinea de zi a Guvernului, țara noastră oferă 21 de milioane de euro Organizației Mondiale a Sănătății, bani pentru consultanță în schema de sănătate a PNRR.

Acuzațiile vin din partea deputatului USR Emanuel Ungureanu.

Scandalul a mai fost tranșat și în urmă cu două luni. Alexandru Rafila spunea că sunt bani lăsați chiar de USR.

”Este vorba de un buget care a fost alocat acestei activități. PNRR l-am moștenit de la miniștri USR, mi se pare foarte bizar să facă aceste afirmații, dincolo de invective și calomnii, dar nu are rost să intrăm în polemică cu domnul Ungureanu. PNRR are niște zone de reformă, investiții, pentru fiecare din aceste zone, așa cum a fost făcut de miniștri USR, există o consultanță. Valoarea maximă pentru consultanță era 50 milioane de euro, noi am dat doar 21 milioane, adică 42%. Nu numai că doar am aplicat ce au făcut ei în PNRR, dar am și economisit pentru că banii rămași îi putem folosi în alte activități”, a declarat Alexandru Rafila la Antena 3, în luna august.

