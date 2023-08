Povestea unei paciente de 216 kilograme, care a ajuns la 70

La 43 de ani și 216 de kilograme, Mihaela simțea că viața ei nu mai poate continua așa. Atunci a luat decizia de a trece printr-o intervenție de Gastric Sleeve. Rezultatele pe care le-a obținut în urma intervenției sunt dovada eficienței chirurgiei obezității și o demonstrație a beneficiilor comunicării dintre medic și pacient. Excesul ponderal a fost mereu o problemă pentru ea, dar de la un moment dat a renunțat la curele de slăbire, care nu-i aduceau niciun rezultat de durată, și la obsesia că era supraponderală.

A început să acumuleze treptat kilograme, de la vârsta de 18 ani. Dietele nu au ajutat-o niciodată, scăderea în greutate era nesemnificativă, iar kilogramele reveneau, mereu cu un plus care se adăuga la cele deja existente.

Își amintește că se apropia de 150 de kilograme, când în urma unei diete severe, chinuitoare, a reușit să slăbească doar 10 kilograme. Pentru că efortul a fost mult peste puterile ei, a renunțat să mai încerce să țină cura de slăbire. Cele 10 kilograme s-au întors, iar creșterea în greutate a continuat.

Mihaela: „Nu reușeam să slăbesc. Mă îngrășam la loc după fiecare cură, cu multe kilograme în plus. Îmi spuneam că o să reiau dieta și mă amăgeam singură cu ideea că dacă mă abțin de la mâncare o să slăbesc. În fond, ce poate să fie atât de greu, mă gândeam, nu mănânci și slăbești. Este evident, pentru mine, cea de acum, că atunci mă păcăleam singură! Așa că am renunțat la diete și să mă mai gândesc la câte kilograme am. De la un moment dat încolo mi-am spus că cine mă iubește, mă iubește așa cum sunt, cu toate multele mele kilograme în plus. Când am stabilit data operației era undeva înainte de Paște. L-am rugat pe domnul doctor să amânăm operația până după Paște, ca să pot să mănânc pască, cozonac, sarmale, drob… Când îmi aduc eu aminte de conversația aceea, nu mă recunosc!”

Din fericire, cererea de amânarea a operației nu a fost aprobată, își amintește Mihaela, iar intervenția a avut loc în Centrul de Excelență în Chirurgie Bariatrică și Metabolică din Ponderas Academic Hospital, la data stabilită. Mihaela a fost pacienta doctorului Bogdan Smeu, Chirurg de Excelență în Chirurgia Bariatrică și Metabolică. Dr. Smeu a fost medic, suport și ghid pentru Mihaela de la prima consultație, până în ziua de astăzi.

Dr. Bogdan Smeu: „Am avut ocazia să o revăd pe Mihaela în urmă cu câteva zile, undeva la mai bine de patru ani de la operație. Nu încetează să mă uimească ambiția ei, perseverența pe care a dovedit-o și modul în care s-a transformat. Știu foarte bine cum era la prima consultație. Abia dacă mergea, nu putea parcurge mai mult de câțiva metri fără să se epuizeze și fără ajutor. Indicele de masă corporală era peste 78, ceea ce o plasa în categoria celor cu obezitate extremă, cu riscuri majore, iminente pentru sănătate”.

Din punct de vedere al stării generale de sănătate, pacienta prezenta tahicardie, un cord ușor mărit în volum, cu risc mediu de evenimente cardiovasculare, gastrită cronică, steatoză hepatică și un pancreas afectat. Clinic, prezenta un abdomen mult supradimensionat, depuneri adipoase general prezente și o mărire în volum a membrelor inferioare, asociată cu edeme importante.

Dr. Bogdan Smeu: „Am decis împreună data operației. Tot atunci, pentru moralul pacientei, am stabilit că va ajunge la o greutate ideală în jurul a 75 de kilograme. Trebuie să recunosc faptul că m-a impresionat starea în care era. Un om cu o suferință complexă, care avea nevoie de ajutor. Astfel de situații nu apar peste noapte și sunt rezultatul unui cumul de factori. Intervenția bariatrică este calea prin care se eliberează, dar procesul de revenire la normal este unul gradual, unde implicarea pacientului, cu suportul medicului, este totală. Chirurgia bariatrică îi ajută să se poată controla și să adopte un alt stil de viață, iar dacă fac asta, rezultatele nu întârzie niciodată să apară. Și sunt spectaculoase!”

Chirurgia bariatrică nu este doar o operație, e o relație

Chirurgia bariatrică este un demers medical complex, care presupune implicarea a mai mulți medici, cu diferite specialități medicale. Alături de chirurg se află medicul anestezist, iar în pregătirea intervenției, pentru evaluarea pacientului, este necesar consultul gastroenterologului, al medicului cardiolog, al medicului pneumolog, al nutriționistului, al psihologului, cât și investigații imagistice realizate de medicul radiolog, sau analize de sânge. După intervenția chirurgicală, suportul oferit de medicul nutriționist este esențial. Din echipă face parte și un psiholog a cărui contribuție este foarte importantă, fiind unul dintre cei care reușește să motiveze pacientul, dar și să îl ajute să înțeleagă care sunt mecanismele care au determinat acumularea de kilograme în plus. Este important ca pacientul să se simtă în siguranță, să știe că poate discuta cu oricare membru al echipei medicale și să primească răspunsuri la fiecare întrebare.

Mihaela: „Nu mai știu prin ce context am ajuns la domnul doctor Bogdan Smeu, dar știu că mi-a salvat viața și mi-a schimbat modul de a gândi. Știu foarte bine în ce stare eram atunci când am ajuns în cabinetul dumnealui. Abia mergeam, abia respiram. Eram un munte de grăsime. Nicio clipă nu am simțit vreo angoasă, nu m-am simțit privită de sus sau criticată. Eram un om cu o suferință și atât. Doctorul Smeu mi-a insuflat încredere, calm, m-a ajutat să mă relaxez. La consultație, înainte de operație, după operație, mi-a lăsat continuu impresia că eu sunt unicul său pacient, că pentru mine a venit în spital. A fost incredibil, mult peste toate așteptările mele”.

Susținerea pe care a primit-o de la doctorul Bogdan Smeu, în principal, dar și de la toată echipa medicală au fost în măsură să-i creeze Mihaelei determinarea de a se implica total în procesul de transformare care a început în ziua de 11 aprilie 2019, ziua operației.

Dr. Bogdan Smeu: „Pacienții bariatrici sunt foarte fragili. Pe lângă complexitatea problemelor fizice pe care le au, sunt și extrem de delicați psihic. Este rolul meu și al echipei multidisciplinare să le oferim necondiționat suport, pentru că pacientul, când vine la medic, își pune sufletul pe tavă. Iar pe mine, ca medic, acest lucru mă obligă să îi ofer tot sprijinul de care are nevoie. Face parte din terapie ca fiecare pacient să știe că ești acolo doar pentru a-l ajuta să depășească intervenția, să se recupereze, iar apoi să se transforme. Am fost întrebat dacă mă consumă implicarea emoțională cu fiecare pacient în parte. Absolut deloc! Dimpotrivă, mă alimentează cu energie pozitivă. Când văd transformarea pacienților, am confirmarea că efortul meu, al lor, a meritat. Este fantastic să poți să schimbi în bine viața cuiva!”

Mihaela: „Când i-am sugerat doctorului Smeu să amâne operația după Paște, nu doar că mi-a spus că orice amânare este un risc enorm, pentru că starea mea de sănătate era extrem de critică, dar și că vor mai fi multe sărbători înainte. A avut dreptate. De fiecare dată când îmi amintesc momentul, mă copleșește regretul că nu am optat pentru această intervenție mai devreme și că am așteptat până am ajuns la limita fizică. Pentru că am fost la limita fizică!”

Transformarea fizică și psihică a pacienților bariatrici

După intervenția bariatrică, pacienții ajung la greutatea ideală într-un interval de timp variabil, între 8 și 12 luni. Ritmul scăderii în greutate depinde, în principal, de valorile de la care se pornește și de implicarea pacientului.

Dr. Bogdan Smeu: „Transformarea este mereu impresionată, dar uneori devine pur și simplu spectaculoasă. Cu Mihaela am avut sentimentul că s-a redescoperit cu fiecare kilogram pe care l-a pierdut, lucru care a motivat-o și mai mult. Mă bucur foarte tare că a făcut și pașii următori, respectiv operațiile de îndepărtare a excesului de piele. În cazul ei erau absolut necesare, pentru că scăderea în greutate a fost de peste 140 de kilograme. Absolut impresionant! Am parcurs împreună drumul acesta. Primeam mesaje în care spunea: am ajuns la 150 kilograme, la 120, la 100! Și a continuat până la circa 70 de kilograme, potrivite cu înălțimea și vârsta pe care le are. Practic, acum este complet altă persoană. Din nou, aceasta este marea satisfacție a medicului!”

Transformarea Mihaelei s-a petrecut în salturi. A scăzut în greutate destul de repede, apoi a trecut cu calm și încredere, după ce greutatea s-a stabilizat, prin intervențiile de chirurgie plastică, care i-au redat forma fizică perfectă pe care o are azi. În ceea ce privește starea generală de sănătate, problemele numeroase pe care le avea au dispărut. Colesterolul, glicemia, ritmul cardiac, tensiunea sunt în parametri normali. Apneea și gastrita au dispărut. Uneori, viața se termină la 18 ani și reîncepe după 40. Undeva între aceste momente se află peste 140 de kilograme în plus și o intevenție bariatrică.

Mihaela: „Nu mă voi mai întoarce niciodată unde am fost. Aveam peste 200 de kilograme… Nu voi mai trece niciodată peste limita de 75 de kilograme. Viața mea a fost un coșmar până la operație. Un coșmar în care cea mai mare teamă a fost că voi fi atât de grasă încât am să devin un om dependent de cei din jur”.

Cosmina Peța, psihologul Centrului de Excelență în Chirurgia Obezității spune: „Perioada de după intervenție este foarte bună din punct de vedere emoțional, pentru că individul începe să-și aprecieze corpul. Se împrietenește cu oglinda, se împrietenește cu cântarul, îi face plăcere să meargă la shopping, să se îmbrace diferit, începe să primească complimente. Toate astea sunt resurse pentru ca individul să-și construiască un alt tip de relație cu el însuși.”

Centrul de Excelență în Chirurgia Bariatrică

Excesul de kilograme este cauza a multiple și complicate patologii. Practic, nu există afecțiune cronică pe care un indice de masă corporală care trece de 30 să nu o inducă sau să o agraveze. Un prim pas care poate contribui la scăderea în greutate poate fi un plan alimentar personalizat, oferit de un medic nutriționist. Dacă, însă, acesta nu aduce rezultate, intervențiile chirurgicale bariatrice pot fi, de multe ori, soluția salvatoare.

Intervenția în sine este un prim pas sigur care va duce la scăderea în greutate, dar procesul continuă până la momentul în care se atinge greutatea optimă. Pentru obținerea rezultatelor, pacientul trebuie să respecte un plan alimentar personalizat dar, spre deosebire de o dietă restrictivă clasică, acesta va putea fi foarte ușor de respectat pentru că senzația de foame dispare sau este mult diminuată, iar sațietatea apare după ingestia unor cantități foarte mici de alimente.

Cele mai importante efecte beneficie generate de intervențiile bariatrice, după scăderea în greutate sunt:

Normalizarea constanțelor biologice, ceea ce duce la remiterea diabetului de tip II și a dislipidemiilor;

Normalizarea tensiunii arterială și îmbunătățirea activității cardiace;

Ameliorarea steatozei hepatice și normalizarea colesterolului;

Dispare apneea de somn;

Se îmbunătățește mobilitatea, tonusul muscular;

Normalizarea hipofuncției tiroidiane;

Crește șansa de a concepe natural un copil;

Crește sentimentul de încredere în sine;

Scade riscul unor afecțiuni cronice, inclusiv osteoarticulare.

Dr. Bogdan Smeu explică: „Șansele de recuperare a sănătății după bariatrie, ca soluție pentru scăderea în greutate, sunt reale și de ele poate beneficia orice pacient. Este dovedit efectul pozitiv în cazul celor care au diabet. Boala se remite și, dacă nu reapar dezechilibre în următorii cinci ani, se poate considera vindecat. La fel în cazul degenerescenței grăsoase a ficatului, hepatomegaliei și splenomegaliei. Organismul are o mare capacitate de regenerare, iar scăderea în greutate sănătoasă susține aceste procese. Dar este important să luăm decizia de a găsi o soluție înainte ca afecțiunile să ajungă la stadiul în care sunt ireversibile”.

Singurul Centru de Excelență în Chirurgia Metabolică și Bariatrică din România, cu dublă acreditare internațională, europeană și americană, se află în Ponderas Academic Hospital. Coordonat de prof. dr. Cătălin Copăescu, centrul a primit acreditarea Surgical Review Corporation în urmă cu 10 ani, fiind primul Centru de Excelență în Chirurgie Bariatrică și Metabolică din România. Centrul dispune de toate resursele necesare pentru tratamentul complet al obezității și problemelor asociate acesteia, iar echipa medicală multidisciplinară poate asigura toate investigațiile necesare înainte de operație, tratamentul chirugical corect efectuat, cât și programul de urmărire postoperatorie pe termen scurt, mediu și lung.

Abordarea fiecărui caz este personalizată, sunt respectate protocoale standardizate pentru siguranța pacienților și pentru o eficiență maximă a intervenției chirurgicale. O atenție specială este acordată comunicării directe dintre medic și pacient, fiind luate mereu în calcul nevoile acestuia, motiv pentru care în echipa medicală este inclus și un psiholog care oferă tot suportul necesar.