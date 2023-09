O pacientă cu luxație congenitală bilaterală de șold și intervenții chirurgicale succesive a ales recuperarea în Enayati Hospital din Orașul Medical

După numeroase operații și tratamente ortopedice avute de-a lungul vieții, o pacientă în vârstă de 50 ani nu a mai suportat durerile îngrozitoare pe care le avea în timpul mersului și s-a decis să se opereze din nou, dar numai după ce a găsit un spital de recuperare cu servicii complete, cu spitalizare, medici de elită și abordare medicală integrată, inclusiv cu o bază de recuperare sub același acoperiș.

”Cu mare plăcere împărtășesc experiența uimitoare pe care am avut-o în timpul recuperării mele la Enayati Hospital din cadrul Enayati Medical City. Sunt extrem de recunoscătoare pentru întregul personal medical și pentru echipa de specialiști care au contribuit în mod semnificativ la recuperarea mea, după fiecare intervenție chirurgicală”, mărturisește Nicoleta, o pacientă în vârstă de 50 ani care a suferit recent o serie de intervenții chirurgicale de protezare a șoldurilor și genunchilor.

Problema de sănătate a Nicoletei a apărut din copilărie. De la naștere ea a fost diagnosticată cu o luxație congenitală bilaterală de șold pe care doctorii au tratat-o inițial într-un mod conservator, prin montarea unui aparat gipsat la doar 5 luni. Evoluția bolii a fost bună până în momentul în care Nicoleta a început să meargă în picioare, când medicii au constatat că are nevoie de mai multe operații.

„La 8-9 ani am început șirul de operații. Am avut 3 operații la șoldul stâng și 4 operații la șoldul drept, operații în care – să zicem – m-am pus cât de cât pe picioare”, povestește Nicoleta. După cele 7 operații Nicoleta spune că a rămas cu un mers greoi, cu picioarele in ”X”, dar care nu a împiedicat-o să își continue studiile sau să își întemeieze o familie.

După mai bine de 30 ani de la primele operații, din cauza durerilor îngrozitoare de la nivelul șoldurilor și genunchilor, Nicoleta s-a decis să efectueze o serie de operații de protezare a șoldurilor și genunchilor. ”M-am decis să fac operațiile. Dar nu fără un loc adecvat unde să mă recuperez. Am căutat pe internet și am găsit un spital integrat cu o bază de recuperare care să mă ajute să nu mă chinui. Așa am luat decizia să mă operez acum, nu peste 10 ani și nu în străinătate”, povestește Nicoleta.

”Prima dată am stat doar 45 de zile spitalizată pe Secția de Recuperare Medicală din Enayati Hospital. Asta deși medicul chirurg îmi spusese că am nevoie de 6 luni pentru recuperarea postoperatorie. M-am recuperat atât de bine și atât de repede, astfel încât la 3 luni am efectuat următoarea operație, și iată că am revenit aici pentru recuperare”, mărturisește Nicoleta.

”Nu m-aș duce în altă parte. Aici mă simt ca în familie. Tot personalul medical face tot posibilul să mă simt cât mai confortabil. Eu am găsit aici oamenii care îmi trebuie mie.”

Nicoleta a urmat un tratament personalizat nevoilor ei. Imediat după operație a făcut ședințe de crioterapie pentru a reduce inflamația de la nivelul operației, apoi a început masajul terapeutic, fizioterapia, kinetoterapia și ședințele de hidroterapie. ”Bazinul este fost foarte, dar foarte eficient pentru mine. Personalul medical mă ajută să nu mai fiu repezită și să fac exercițiile într-un mod adecvat, treptat. Fizioterapeuții, kinetoterapeuții și întregul personal medical lucrează împreună pentru a dezvolta un plan personalizat de recuperare, adaptat nevoilor mele specifice.

În timpul spitalizării mele, am observat rapid progrese semnificative în mobilitatea și puterea mea. Terapeuții m-au încurajat și m-au motivat constant, iar atmosfera de aici a fost plină de susținere. Fiecare zi a fost un pas înainte către o viață normală, fără durere. Mai urmează o operație de protezare totală a șoldului stâng, iar speranța cu care am venit aici și care se pare că a fost îndeplinită este că în mai puțin de un an să mă recuperez pentru toate cele 3 operații, ceea ce s-a realizat în Enayati Hospital în timp record de numai 6 luni pentru cele două operații și în următoarele 3 luni am speranța că voi fi recuperată și pentru cea de-a treia operație”, declară Nicoleta, cu emoție în glas.

Nicoleta este internată în Secția de Recuperare Medicală din Enayati Hospital, unde îl are ca medic curant pe Dr. Mihaela Cotor, medic specialist în Recuperare Medicală. Cu privire la starea pacientei, Dr. Cotor a declarat: “Nicoleta este o pacientă dedicată și motivată, care se confruntă cu o luxație congenitală bilaterală de șold. Împreună, am elaborat un plan de tratament personalizat, care include proceduri de hidrokinetoterapie, fizioterapie și masaj terapeutic. Scopul acestor intervenții terapeutice este de a reduce simptomatologia dureroasă, de a îmbunătăți tonusul muscular, mersul și, bineînțeles, calitatea vieții pacientei.”

Enayati Hospital pune la dispoziția pacienților o bază de recuperare medicală completă, cu servicii de evaluare, recuperare și spitalizare în regim hotelier. Medicii cu experiență vastă în domeniu, aparatura de ultimă generație și abordarea medicală integrată a întregului personal fac din Enayati Hospital cel mai performant spital de recuperare medicală din țară. Enayati Hospital oferă condiții de spitalizare de 5* și asistență medicală 24/7. Spitalul este specializat pe tratamente și proceduri de reabilitare medicală care vizează o recuperare fizică și psihică rapidă și eficientă.

