Beneficiile operatiei pentru tratarea sindromului de tunel carpian

Sindromul de tunel carpian (STC) este o neuropatie de compresie ce apare atunci cand nervul median, un nerv important care merge de la antebrat la palma, este comprimat in tunelul carpian, un pasaj ingust situat in incheietura mainii. Acest lucru poate duce la simptome precum amorteala, furnicaturi, slabiciune si durere in degete, mana si incheietura mainii, ce pot afecta semnificativ functionarea zilnica a unei persoane.

Exista in jur de 8 milioane de oameni la nivel mondial diagnosticati anual cu aceasta maladie. Din pacate, odata dezvoltat, sindromul de tunel carpian nu va trece de la sine, ci va evolua spre agravare daca nu este tratat. Desi metodele conservatoare de tratament pot ameliora durerile si celelalte simptome suparatoare, interventia chirurgicala, numita operatia de eliberare a tunelului carpian, ramane cea mai buna optiune de tratament, doar in acest fel putandu-se elimina definitiv compresia asupra nervului median.

Ce cauzeaza sindromul de tunel carpian?

STC poate sa apara dintr-o diversitate de cauze. Prin urmare, daca ai simptome specifice, este important sa apelezi cat mai curand la un medic specializat in bolile si chirurgia mainii pentru un diagnostic adecvat si un tratament potrivit.

Factorii cei mai frecventi care pot cauza sindromul de tunel carpian includ:

Miscarile repetitive ale mainii si incheieturii mainii. Tastarea, folosirea instrumentelor vibratoare, cantatul la instrumente muzicale, gradinaritul si alte activitati ce implica utilizarea intensa a mainii pot creste presiunea asupra nervului median si pot provoca dezvoltarea afectiunii;

Anumite probleme de sanatate. Artrita reumatoida, diabetul si tulburarile tiroidiene sunt frecvent asociate cu sindromul de tunel carpian;

Sarcina. Femeile insarcinate pot dezvolta STC, in special in ultimul trimestru de sarcina, din cauza retentiei de lichide ce pot pune presiune asupra nervului median in tunelul carpian;

Traumatismele la nivelul incheieturii mainii. Fracturile, entorsele sau luxatiile incheieturii mainii pot creste riscul de a dezvolta STC.

In ce consta operatia de eliberare a tunelului carpian?

Operatia de eliberare a tunelului carpian, cunoscuta si sub denumirea de operatia de decompresie a tunelului carpian, este afectuata pentru a reduce presiunea asupra nervului median la nivelul incheieturii mainii.

Interventia chirurgicala presupune efectuarea unei incizii la baza palmei, prin care se taie ligamentul carpian transvers ce formeaza acoperisul tunelului carpian. In acest fel, se elimina presiunea asupra nervului median, iar calibrul canalului carpian este crescut. Procedura este efectuata sub anestezie locala si dureaza in jur de 30 de minute.

Beneficiile operatiei pentru tratarea sindromului de tunel carpian

Ameliorarea simptomelor

Principalul beneficiu al operatiei de eliberare a tunelului carpian este ameliorarea simptomelor cauzate de STC. Conform celor de la Vitta Clinic, majoritatea pacientilor experimenteaza o imbunatatire semnificativa a simptomelor dupa operatie.

Imbunatatirea mobilitatii si functionarii mainii

Prin indepartarea presiunii asupra nervului median, operatia de eliberare a tunelului carpian poate imbunatati functionarea mainii, incheieturii mainii si a degetelor, permitand pacientilor sa-si indeplineasca sarcinile zilnice mai eficient.

Reducerea durerii

Multi pacienti ajung sa nu se mai confrunte deloc cu durere la nivelul mainii si incheieturii mainii in urma operatiei.

Imbunatatirea calitatii vietii

Prin ameliorarea simptomelor STC, operatia de eliberare a tunelului carpian poate imbunatati semnificativ calitatea vietii pacientului.