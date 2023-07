Momentul în care cântăreața Cardi B lovește în cap cu microfonul o spectatoare

În timpul unui concert din Las Vegas, cântăreaţa Cardi B a fost stropită cu o băutură de către un spectator. În timp ce interpreta hitul său „Bodak Yellow”, Cardi B a ripostat aruncând cu microfonul în persoana care a aruncat cu băutura. Responsabilii cu securitatea au intervenit imediat, iar incidentul a fost filmat şi postat pe reţelele de socializare.

Din păcate, acest incident nu este un caz izolat. În ultima perioadă, au avut loc mai multe astfel de incidente în care fanii au aruncat cu obiecte pe scenă în timpul concertelor. Bebe Rexha, Kelsea Ballerini, Ava Max, Harry Styles, Drake şi Pink sunt doar câteva dintre vedetele care au fost victime ale acestor gesturi îngrijorătoare.

Ca urmare a acestor incidente, cântăreaţa Adèle a ţinut să îşi avertizeze fanii că nu va tolera astfel de comportamente. Ea a declarat la un concert din Las Vegas că nu se va lăsa influenţată de acest tip de practică şi că va riposta dacă cineva va încerca să arunce cu ceva în ea. Sperăm că aceste incidente vor înceta şi că fanii vor înţelege că astfel de comportamente nu sunt acceptabile.

Cardi B throws microphone at audience member who threw a drink at her. pic.twitter.com/alLgHMFshb

— Pop Base (@PopBase) July 30, 2023