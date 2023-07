Horoscopul zilei, marti 1 august 2023. Luna în Vărsător expune ideile grozave care se ascundeau chiar sub nasul nostru

Horoscopul zilei ne avertizează însă că, atunci cand Mercur face cuadratura cu pesismistul Saturn, probabil vom fi dezamagiti ca nu ne atingem inca obiectivele dar, în același timp, ne dezvăluie importanța răbdării.

Horoscop zilnic BERBEC

Astazi esti intr-o stare de spirit exuberanta si sociala. Multe oportunitati pe fronturi diferite se vor deschide in fata ta si esti mai mult decat pregatit sa profiti din plin de ele. Urmeaza-ti instinctul azi si el te va duce spre lucruri marete atat in finantele tale cat si in viata personala si in relatii. Ziua va fi plina de evenimente placute si te vei bucura de fiecare moment al ei.

Horoscopul zilei TAUR

Daca te simti cumva confuzat de evenimentele noi ce se deruleaza in jurul tau si de informatiile contradictorii, lasa-te ghidat doar de vocea ta interioara ca sa discerni si alegi. Ai incredere in instinctele tale si fa ce iti spun ele sa faci si vei invata multe despre tine si directia pe care vrei sa o ia viata ta.

Horoscop azi GEMENI

Astazi te poti intalni cu o mare idee aparuta neasteptat in calea ta si nu trebuie sa o respingi pentru ca iti pare improbabila. Este ziua in care sa gandesti mare si sa tintesti si ajungi sus. Studiaza bine obstacolele din plan bine de tot si iti vei da seama ca insusi obstacolul iti va sugera cum sa il inlaturi.

Horoscop zilnic RAC

Oamenii in pozitii de autoritate iti pot intarzia munca azi ca sa isi razbune unele suparari din trecut. Nu te consuma daca se intampla asa ceva pentru ca orice nu are loc la un anumit moment inseamna ca are timpul sau in care trebuie sa se intample. Bucura-te de linistea vietii personale si iti va creste entuziasmul.

Horoscopul zilei LEU

Este vital sa iti pui toata baza pe mintea logica astazi si sa afli ce incearca ea sa iti transmita in relatie cu cineva apropiat. Ce ganduri vechi ai despre aceasta persoana ? Cum ai putea sa privesti relatia voastra cu un aer nou ? Nu ezita sa actionezi hotarat in clipa in care simti ca ai o noua abordare ce iti este benefica.

Horoscop azi FECIOARA

Natura ta vesela ti-a adus multi prieteni dar nu toti sunt de incredere. Trebuie sa verifici mai profund inainte sa ai incredere in cineva azi. Din fericire, ai mintea foarte limpede si reusesti sa fii detasat emotional. Nu face planuri complicate pe care vrei sa le realizezi la perfectiune. Termina ce treburi ai de facut si priveste spre viitor cu o noua abordare.

Horoscop zilnic BALANȚA

Sunt multe oportunitati ce vin spre tine acum dar nu te arunca asupra lor cu viteza. Cantareste-ti fiecare optiune, vezi care iti da sentimentul de incredere si apoi actioneaza corespunzator. scrie Sfatul Parintilor. Deasemenea, discuta cu prietenii apropiati. Sunt vremuri in care va trebui sa deschizi multe usi. Nu lasa chiar totul la mana destinului pentru ca actiunile tale contribuie direct la destinul tau.

Horoscopul zilei SCORPION

Starea ta de spirit este si jucausa si serioasa azi si te vei simti atras de orice este foarte frumos. Automat pot aparea cheltuieli neplanificate si inutile care insa iti bucura sufletul si simtul estetic. Tot azi te poate interesa sa te ocupi de propria-ti infrumusetare a chipului. Profita de faptul ca esti intr-o dispozitie joviala caci ea va crea o stare excelenta peste tot pe unde vei fi.

Horoscop azi SĂGETĂTOR

Esti intr-o stare buna si plin de inspiratie. Mintea iti functioneaza activ si te stimuleaza constant sa vii cu idei si strategii noi. Asadart, ziua de azi se poate dovedi extrem de productiva pentru tine. Totusi, lucrurile se pot strica daca nu tii cont sa ai grija si de sanatatea si odihna ta.

Horoscop zilnic CAPRICORN

Tu esti o persoana cu un puternic simt al angajamentului. Poate ca inca ai de rezolvat unele obligatii de familie dar te vei ridica splendid la inaltime. Rafineaza-ti abilitatile acum si scoate la lumina resurse ascunse pentru a le folosi in provocarile vietii. Calatoria mai are si bolovani in drum, dar tu stii cum sa sari peste ei si sa te bucuri de fiecare moment pentru ca ai cu ce.

Horoscopul zilei VĂRSĂTOR

Astazi sunt toate sansele sa descoperi o sursa noua si necunoscuta de putere din tine. Vei realiza ca nu ai nevoie sa primesti ajutor din exterior ca sa rezolvi probleme cu care te-ai confruntat si pe care le gaseai a fi dificile. Poti sa te ocupi cu usurinta de ele si chiar exista in tine o fantana nesecata de tarie pe care te poti baza oricand.

Horoscop azi PEȘTI

Mintea iti este foarte activa astazi. Esti plin de idei si inspiratie. Vei gasi constant noi planuri pe care esti capabil sa le executi cu usurinta. Singura problema a zilei este ca te poti simti coplesit de fluxul de idei noi care iti vor umple constant mintea. Insa ii vei si inspira pe altii sa se ridice la un nivel mai ridicat de activitate mentala creativa.

