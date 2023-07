Horoscop AUGUST 2023. Influențe majore: Ce zodii își pot regăsi drumul în viață

August 2023 începe și se termină cu Lună Plină. Pe 1 august avem Super Luna Plină în Vărsător, iar pe 30 august avem Super Luna Plină Albastră în Pești.

A avea două Luni pline în aceeași lună calendaristică înseamnă că august va fi un moment pentru eliberare și curățare. Tot ceea ce nu mai rezonează cu ființa noastră va fi pregătit pentru eliberare și, odată ce ajungem la sfârșitul lunii, probabil că ne vom trezi prin unele spații goale.

Din 23 august, atât Venus, cât și Mercur vor fi retrograde. De fapt, vom avea un total de șase jucători cosmici majori retrograd pe tot parcursul lunii august, Venus și Mercur fiind cei mai puternici.

Toată această energie retrogradă ar putea crea un sentiment de lentoare.

S-ar putea să simțim că ne mișcăm în cerc, sau poate că trebuie să ne întoarcem la lucruri de care credeam că ne-am ocupat deja. S-ar putea ca răbdarea noastră să se epuizeze, dar nu vom putea face multe pentru ca lucrurile să se miște mai repede.

Când avem o cantitate mare de energie retrogradă care curge prin cerurile cosmice, este în interesul nostru să ne mișcăm încet și cu intenție deliberată.

Nu te grăbi să finalizezi lucrurile luna aceasta. În schimb, mergi cu ritmul în care dorește Universul. Dacă te lovești în continuare de ziduri, nu trebuie neaparat să treci de ei. În schimb, poți să faci câțiva pași înapoi, să admiri priveliștea, să te așezi în orice este incomod și apoi să aștepți ca următoarea acțiune să te găsească. Această stare pasivă nu este neputincioasă. De fapt, este foarte puternică, și acest lucru este chiar sporit de energiile retrograde ale momentului.

August 2023 aduce, de asemenea, câteva zile de putere în care este posibil să ne simțim plini de energie și înalți. Portalul Leului 88 pe 8 august, Punctul stelar Venus pe 13 august, plus întâlnirea Soarelui și Regulus pe 21-23 august, sunt trei perioade de putere în care putem valorifica o energie vibrațională ridicată. Acestea sunt, de asemenea, zile în care ne putem conecta cu ușurință și ușurință și poate simțim un oarecare răgaz din greutatea retrogradelor.

1 august: Super Lună plină în Vărsător

Luna începe cu o Lună plină vindecătoare. În timp ce energiile lunii au o anumită intensitate, această Lună Plină se simte a fi o forță blândă, călăuzitoare, care ne ia de mână și ne dezvăluie tot ceea ce pur și simplu nu mai este potrivit pentru cea mai înaltă bunăstare a noastră. Absorbiți energia vindecătoare care circulă și canalizați-o în ființa voastră, mai ales dacă vă simțiți dereglați sau sunteți chemat să renunțați la ceva semnificativ. Vărsătorul este un semn de aer, ceea ce înseamnă că putem simți multă energie și emoții centrate în jurul capului nostru. Va fi important să evităm dezordinea mentală și, în schimb, să ne aducem într-o stare de echilibru. Deoarece aceasta este una dintre cele două Luni pline ale lunii, orice este agitat sub această Lună Plină poate fi doar o parte din poveste, mai mult din poveste este probabil să fie dezvăluită la sfârșitul lunii sub Luna plină Albastră.

4 august: Mercur intră în fază de umbră preretrogradă

Mercurul începe să încetinească pentru a se pregăti pentru retrogradarea de mai târziu în cursul lunii. Mercur este planeta comunicării și, atunci când intră în retrograd, tinde să dezvăluie unde nu am ascultat cu adevărat. În timpul fazei de umbră, putem începe să obținem mici indicii cu privire la ceea ce am ignorat, am amânat sau am refuzat să acordăm atenție.

8 august: Portalul Leului 88

Portalul Leului onorează răsăritul lui Sirius, Soarele nostru spiritual. Pe măsură ce Sirius se ridică, el renaște și și noi putem simți renașterea propriei noastre energii spirituale. Această renaștere a energiei Spiritului nostru este îmbunătățită de numerologia lui 88. Numărul 8 reprezintă un potențial infinit, iar meditația și lucrul cu numărul 8 se crede că ne activează ADN-ul. Putem lua energiile incredibile, înălțătoare ale lui Sirius și le putem îmbina cu numerologia numărului 8 pentru a valorifica pe deplin potențialul acestui portal. Portalul Lionsgate are, de asemenea, legături cu Sfinxul din Egipt și cu orașul pierdut Atlantida.

9 august: Venus retrograd în Leu face cuadratură cu Uranus în Taur

Venus retrograd și Uranus vor fi într-un unghi volatil unul cu celălalt. Ar putea fi câteva știri surprinzătoare în această zi în jurul unei relații din viața ta. Unele informații pot ieși din senin care pot zgudui și zgudui lucrurile. În timp ce energia va fi cea mai puternică în această zi, o vom simți timp de cel puțin o săptămână în jurul acestei date. Dacă ceva surprinzător vine în viața ta sub această aliniere, ai încredere că ești ghidat să te trezești într-un mod nou. Uranus este planeta trezirii și, deși este un expert în zguduirea lucrurilor, face acest lucru pentru a ne deschide ochii către un nou mod de a fi. Uranus ne permite să vedem lumea dintr-un nou punct de vedere și, deși schimbarea poate fi dificilă la început, există potențialul de a ne găsi într-un loc mai bun decât de unde am început.

13 august: Soarele în conjuncție cu Venus – Punctul stelar Venus

Aceasta este o zi de putere pentru energia lui Venus. Când Venus se aliniază cu Soarele, avem punctul stelar Venus. Venus este planeta iubirii, frumuseții, relațiilor, banilor și a lucrurilor pe care le prețuim. Când se aliniază cu Soarele, poate aduce momente ”a-ha” sau momente de trezire în jurul acestor zone ale vieții noastre. Putem dobândi o nouă claritate, să ajungem la un nou punct de iertare sau să ne descoperim deschizându-ne către o iubire mai profundă. Indiferent de problemele pe care Venus retrograd le-a stârnit în viața ta, probabil că se vor simți puțin mai clare în acest moment.

16 august: Soarele în conjuncție cu Venus – Punctul stelar Venus

Luna Nouă a Leului va continua să activeze energiile retrograde ale lui Venus. Venus retrograd ne poate dezvălui unde este posibil să ne lipsească valoarea de sine, unde nu ne ridicăm la înălțimea valorilor noastre și unde nu ne iubim suficient pe noi înșine. Sub această Lună Nouă, ni se oferă posibilitatea de a începe să facem schimbări sau să începem să ne gândim la modul în care dorim să ne arătăm în lumea în jurul problemelor inimii. Acesta va fi un moment important în care ni se oferă șansa de a termina lucrurile, de a șterge ardezia și de a începe din nou. Energie proaspătă va începe să curgă și sub această Lună nouă, ajutându-ne să ne eliberăm de orice energii lente din trecut.

21-23 august: Soarele se aliniaza cu steaua regală Regulus

Regulus este una dintre stelele regale. Este asociat cu bogăția, faima, succesul și onorurile, iar în această zi, Soarele se aliniază cu el, activând un portal de energie. Putem folosi energia Regulus pentru a aduce succes în afacerile noastre, pentru a ne deschide spre abundență și pentru a activa și alinia chakrele coroanei noastre. Regulus deține energia oportunității, așa că stabilește-ți o intenție în jurul oricăror oportunități pe care ai vrea să le creezi și știi că toate sunt posibile. Acesta este un portal fantastic, de înaltă energie, pe care îl putem folosi și pentru a aduce mai multă bucurie, fericire și sănătate în viața noastră.

23 august: Soarele intră în Fecioară

Sezonul Fecioarei începe când Soarele iese din zodia sa natală, Leu. Sezonul Fecioarei este un moment pentru a vă organiza, consolida și reveni la program. Ne putem simți inspirați să curățăm dulapurile sau să creăm mai multă structură în împrejurimile noastre. Este, de asemenea, un moment minunat al anului pentru a ne aduce atenția asupra sănătății noastre și asupra modului în care putem crea mai multă bunăstare în toate domeniile vieții noastre.

23 august: Mercur retrograd în Fecioară

Mercur intră retrograd în semnul său dominant al Fecioarei. Asta înseamnă că efectele acestui retrograd vor fi simțite puțin mai puternic. Mercur este planeta mesager. În mitologie, era considerat mesagerul zeilor. Mercur ne ajută să gândim clar și să comunicăm concis. De asemenea, guvernează tehnologia, transportul și toate formele de media. Când Mercur intră retrograd, energia sa se mută mai degrabă într-o stare internă decât într-una externă. Mercur retrograd este un moment pentru a comunica mai întâi cu noi înșine și pentru a înțelege cum gândim și simțim înainte de a le exprima altora. Mercur retrograd poate, de asemenea, să dezvăluie informații sau perspective care se ascundeau sau care nu erau în conștientizarea noastră. Din acest motiv, este întotdeauna cel mai bine să așteptați înainte ca Mercur să iasă din călătoria sa retrogradă pentru a avea conversații importante, a semna contracte și a rezerva călătorii. Desigur, viața nu merge întotdeauna conform planului, așa că dacă nu este posibil să aștepți, ai încredere în momentul Universului.

27 august: Marte în Balanță

Fiorosul Marte se mută în Balanța cea echilibrată. Marte în Balanță ne încurajează să fim echilibrați, mai ales când vine vorba de locul în care ne punem timpul și atenția. Cu Marte în Balanță, ne putem simți și mai pasionați de problemele legate de justiție, egalitate și corectitudine.

28 august: Uranus retrograd

Uranus se alătură lui Mercur, Venus, Saturn, Neptun și Pluto pe măsură ce intră în călătoria sa retrogradă. Acum avem un total de șase planete în retrograd, ceea ce poate face săptămânile care urmează să se pară puțin mai lente. Timpul poate avea impresia că se mișcă încet sau repede, sau poate ambele! Uranus este planeta schimbării și a trezirii, iar atunci când călătorește retrograd, suntem de obicei invitați să trecem peste schimbările pe care le-am experimentat recent și dacă trebuie să facem ajustări.

30 august: Lună plină albastră în Pești

Această Lună Plină Albastră super rară cade în zodia Peștilor și aduce o vibrație moale și sensibilă. Este, de asemenea, o Super Lună, ceea ce înseamnă că va fi aproape de Pământ, permițându-ne să-i simțim vibrațiile mai puternic. Luna Plină din Pești are o calitate de vis, eterică. Ne poate fi greu să gândim cu mințile noastre logice și ne este mai ușor să fim absorbiți de emoțiile noastre. În timp ce a fi aproape de emoțiile noastre poate fi un lucru valoros, poate trebuie să fim conștienți de a permite emoțiilor noastre să ne copleșească. Această Lună Plină are, de asemenea, o energie puternică, așa că ne putem găsi ghidați să eliberăm și să renunțăm la situațiile toxice. Saturn, planeta Maestru Învățător, este, de asemenea, activ sub această Lună Plină, așa că s-ar putea să ne aflăm la capătul unor lecții grele.

Sursa: sfatulparintilor.ro