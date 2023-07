Azilele groazei din Ilfov – Frații Godei rămân în AREST preventiv

Frații Godei rămân în arest preventiv pentru moment, fiind acuzați de trafic de persoane și grup infracțional organizat. Prelungirea arestării preventive, respectiv prelungire arest la domiciliu cu 30 zile pentru toți inculpații, a decis Tribunalul București.

Reamintim că marți, 4 iulie, 31 de percheziţii au fost făcute în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Ialomiţa, Călăraşi, Constanţa, Olt şi Argeş. Astfel au ieșit la iveală neregulile grave petrecute în cămine ale groazei.

În urma descinderilor, aproape 100 de persoane au fost preluate de autorităţi din trei imobile în care ar fi trebuit să primească îngrijiri. Anchetatorii au stabilit că, în loc să fie îngrijiţi, beneficiarii au fost supuşi la tratamente inumane ori degradante.

Exploatarea ar fi fost realizată şi prin lipsirea de hrană suficientă şi adecvată nutriţional, prin lipsa/neadministrarea tratamentului medical adecvat diagnosticului fiecărui beneficiar, prin lipsa îngrijirii şi neasigurarea igienei beneficiarilor.

O zi mai târziu, respectiv pe 5 iulie, procurorii au anunţat că 24 de persoane au fost reţinute şi două plasate sub control judiciar, în urma percheziţiilor la centrele pentru persoane vulnerabile.

Au fost noi controale la azilurile care functioneaza clandestin. Duminică, autoritățile au verificat un cămin din centrul Capitalei, care fusese închis de Protecția Consumatorului. Suspiciunea este că respectivul cămin nu și-ar fi suspendat activitatea.

ANPC a suspendat activitatea acestui cămin de bătrâni în timpul unor controale mixte care au avut loc acum zece zile. La momentul respectiv însă inspectorii nu au cerut prefecturii să aibă loc relocarea beneficiarilor din acest centru.

Descoperirea a fost făcută în contextul scandalului privind azilurile groazei. Atât reprezentanții, cât și oamenii care se aflau în vizită la centru au refuzat să dea mai multe detalii.

Suspiciunile autorităților au pornit de la o plângere făcută de presă. Jurnaliștii au sesizat că, deși activitatea centrului ar fi trebuit suspendată, în continuare sunt cazați mai mulți bătrâni.

Ministrul Muncii intervine in scandalul azileor groazei. Simona Bucura Oprescu a transmis, vineri, la Realitatea PLUS, un mesaj extrem de clar legat de situatia din aceste centre sociale, subliniind necesitatea unei “reforme din temelii”, dar si a faptului ca “vinovatii vor trebui sa plateasca atat disciplinar, cat si legal”. “Situatia este foarte grava”, a transmis ministrul. Ea a precizat, totodata, ca “o asemenea situatie nu va putea nimeni niciodata sa o musamalizeze”.

“Asta arata odata in plus ca ticalosia unora – fie ca sunt persoane private, ONG-uri, fie ca sunt functionari ai statului roman – este maxima. Asta arata ca in Romania va trebui sa ne ocupa cu seriozitate de aceasta tema, cu o strategie bine definita si implementata, astfel incat sa nu fie in stilul romanesc in care azi sa ne ocupa de un subiect si maine il uitam.

Vom avea o reactie ferma si categorica prin care vom reface sistemul de asistenta sociala din Romania si de control din temelii.

Corpul de control al Ministerului Muncii pleaca astazi la Targul Mures. In acest moment, am pregatit deja o evaluare a Agentiei Nationale pentru Prestatie si Asistenta Sociala. La ora 12.00 voi fi in videoconferinta cu toate structurile din tara. Vinovatii vor trebui sa plateasca atat disciplinar cat si legal pentru ca situatia este foarte grava”, a declarat, vineri, ministrul Muncii Simona Bucura Oprescu, la Realitatea PLUS.

Referitorul la cazul socant de la Mures, ministrul a recunoscut ca “sunt multe lucruri pe care personal nu reusesc momentan sa le inteleg”.

“Majoritatea beneficiarilor relocati la aceste centre au finantare, de asemenea, de la institutii ale statului prin DGASPC Covasna, DGASPC Bucuresti. Doar 8 dintre cei de acolo erau cu plata serviciilor de la apartinatori privati. Este evident ca aceasta reforma trebuie facuta din temelii si ca situatia este intolerabila”, a spus ministrul.