În emisiunea Culisele Statului Paralel, la Realitatea PLUS, Liviu Dragnea a spus că va veni vremea când lui Sorin Grindeanu îi va fi milă de propria persoană.

„Măi, Grindene, care spuneai că ți-e milă de mine și eu ți-am spus: așteaptă momentul când o să-ți fie milă de tine. Și va veni.

M-ai stârnit cu Tarom. Am plecat la Baia-Mare, eram trei persoane și am zis să mergem cu avionul, să nu mai stau să conduc atâta drum, din Sud până în Nordul extrem. Am zis să avem cursă duminică și să ne întoarcem miercuri. Prețul biletului era cât de cât accesibil. Când să luăm bilete, a dispărut cursa de miercuri, ne arăta joi, de pe o zi pe alta, adică a anulat cursa aia și a ajuns la aproape 300 de euro biletul. Fraților, ca să dăm 900 de euro trei oameni… Cu mașina ne-a costat mult mai puțin, asta e, am stat eu la volan. Un bilet la Bruxelles e mai ieftin decât dacă vrei să te duci de la București la Baia Mare. Asta e cu Grindeanu, deocamdată”, a spus Liviu Dragnea.

Întrebat de ce a fost în vizită la Donald Trump, dacă a vrut să se pună bine cu americanii, Dragnea a răspuns: „Am primit invitație să merg la inaugurare. A fost și dl Grindeanu, ăsta, milosul. (…) Livrează în mult prea multe locuri ca să fie dispensabil. Livrează și în afaceri, livrează și oportunități, executarea ordinelor… Vorbim de lucrări”.

