Alertă maximă după un incident grav la Marșul minorităților sexuale LGBT+

Parada GAY 2023 – Marșul LGBT+, în București

Marșul minoritatilor sexuale este în plină desfășurare sâmbătă seară pe străzile Capitalei. După aproape 20 de ani de la prima paradă dedicată minorităților sexuale, cea de anul acesta stă sub semnul unei victorii importante pentru participanți, relatează Realitatea PLUS. Este vorba despre decizia CEDO de a se recunoaște în România parteneriatele civile, indiferent de orientarea sexuală.

Aproximativ 15.000 de persoane participă la parada Pride din 2023. Oamenii care participă la Marșul LGBT+ merg către Parcul Izvor, unde s-a dat startul unui eveniment la ora 19.30.

Incidente la Marșul LGBT+

Incident grav la Parcul Izvor. Imediat după ajungerea în Parcul Izvor, în spatele scenei amenajate s-a petrecut un incident oprit la timp de forțele de ordine. Potrivit Realitatea PLUS, unul dintre participanții la marș ar fi folosit un spray lacrimogen. Au intervenit jandarmii. Imediat a fost oprită muzica, după incident. Ulterior, evenimentele au decurs potrivit programării organizatorilor.

Un participant neidentificat a folosit sprayul lacrimogen împotriva unui agent de pază a firmei care asifură paza la acest eveniment. Jandarmii au anunțat că este căutat bărbatul care a folosit acest spray. Organizatorii au precizat că este vorba despre un incident izolat, potrivit Realitatea PLUS.

Coloana de oameni a pornit de pe Calea Victoriei, în jurul orei 18.00, de la intersecţia cu Strada Gheorghe Manu şi trotuarele adiacente, pe traseul Calea Victoriei, Pod Naţiunile Unite, Bulevardul Naţiunile Unite până la Parcul Izvor. O oră a durat marșul LGBT + pe Calea Victoriei.

Parada se va încheia la ora 22.00, potrivit programului anunţat de organizația ACCEPT.

Potrivit Realitatea PLUS, participanții sunt impartiti in 4 grupuri distincte, alături de forțele de ordine care supravegheaza pentru a preintâmpina orice nereguli sau incidente. De asemenea, alături de participanți sunt și ambulante SMURD pentru a acorda ajutor medical la nevoie.

Participanții au declarat, potrivit Realitatea PLUS, că vor sa fie pur si simplu acceptati si in acest mars e un mod in care sarbatoresc decizia CEDO fata de statul roman. CEDO a decis că România trebuie să recunoască drepturile persoanelor LGBT +, ce a provocat mai multe controverse în interiorul societății românești. Mai multe cupluri formate din persoane de același sex au reușit să învingă România la CEDO și să obțină un verdict prin care țara noastră trebuie să recunoască parteneriatele civile, indiferent de orientarea sexuală.

INCIDENTE înainte de Marșul LGBT+

Potrivit Realitatea PLUS, au fost raportate câteva incidente. Jandarmii au gasit asupra unor persoane

obiecte interzise inclusiv spray paralizant, cagulă și pungă cu bile de plastic. ceea ce explică numărul impresionant de forțe de ordine mobilizate sâmbătă seară în Capitală. Este vorba despre un un tânăr născut în 2006, care era într-un grup intitulat Blocul tineretului marxist, potrivit relatărilor Realitatea PLUS. Acesta ar fi susținut în fața agenților că nu știa că nu are voie cu aceste obiecte, potrivit Realitatea PLUS.

Marșul Normalității, a 19-a ediție în România – Susținătorii familiei tradiționale, în marș către Patriarhia Română

Înainte de marșul comunității gay au ieșit în stradă si susținătorii familiei tradiționale. Aceștia s-au strâns in fata Guvernului, iar de aici au plecat în marș către Patriarhie. Manifestanții spun că nu sunt de acord cu decizia celor de la CEDO de a legaliza căsătoriile persoanelor de acelasi sex. Lucru sustinut, in exclusivitate, la Realitatea PLUS, si de omul de afaceri, George Becali.

Protestatarii au avut pancarte cu mesaje precum “Stop parteneriatelor, căsătoriilor, adopțiilor homosexuale”. Manifestanții spun că nu sunt de acord cu decizia celor de la CEDO de a legaliza căsătoriile celor de același gen.

Participanții la Marșul Normalității au venit și cu icoane, au tămâiat, au spus diverse rugăciuni. Cea mai auzită rugăciune a fost Tatăl nostru. Oamenii cer ca România să rămână normală iar căsătoriile să între un bărbat și o femeie.

„Suntem aici pentru a protesta față de decizia CEDO, care practic vrea să bage pe gât românilor legalizarea parteneriatelor homosexuale în disprețul majorității creștine din România și a codului civil în vigoare”, a declarat Tudor Ionescu, organizatorul Marșului Normalității, la Realitatea PLUS.

Gigi Becali a declarat la rândul lui că nu mai este atât de radical împotriva persoanelor din comunitatea LGBT, dar în continuare nu este de acord că aceștia să se poată căsători în biserică.

„Pe mine ma intereseaza sa nu faca propaganda, sa nu se casatoreasca in biserica si sa nu adopte copii. În rest, toate drepturile le dam”, a declarat Gigi Becali, la Realitatea PLUS, care a adăugat: „Mâine vom merge să sfințim Calea Victoriei”.

Marșul pro-familie, care a ajuns la cea de-a 19-a ediție, a fost autorizat de Primăria Capitalei. Noua Dreaptă susține că Marșul pentru normalitate exprimă protestul românilor care susțin familia tradițională.