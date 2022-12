Von der Leyen, la București, despre aderarea României la Schengen

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat, astăzi, la Palatul Cotroceni, că Executivul comunitar susţine „complet” aderarea României la Spaţiul Schengen, adăugând că ea va lucra „neobosit” pentru găsirea unei soluţii, în scurt timp.



Von der Leyen a fost primită, la Palatul Cotroceni, de preşedintele Klaus Iohannis şi are o întrevedere cu şeful statului şi cu premierul Nicolae Ciucă.



În acest context, preşedintele Klaus Iohannis a subliniat că România contează pe sprijinul Comisiei Europene în ceea ce priveşte aderarea la Schengen. „Din nefericire, nu am trecut linia de sosire, dar sunt destul de optimist că vom avansa cu o viteză decentă”, a adăugat şeful statului.



Preşedinta Comisiei Europene a reiterat sprijinul acordat ţării noastre.



„Aş vrea să profit de ocazie să transmit poporului român că susţinem complet aderarea dumneavoastră la Spaţiul Schengen. Noi, Comisia, ne-am făcut o misiune din a vă evalua eforturile şi trebuie să spun că a fost un rezultat excepţional şi pozitiv. Îndepliniţi toate cerinţele necesare şi astfel eu voi lucra neobosit alături de dumneavoastră, domnule preşedinte, alături de celelalte state membre, astfel încât să găsim o soluţie cât mai rapid posibil”, a transmis Ursula von der Leyen.



Ursula von der Leyen va participa la Palatul Cotroceni la ceremonia de semnare a Acordului între guvernele Republicii Azerbaidjan, Georgiei, României şi Ungariei privind Parteneriatul Strategic în domeniul dezvoltării şi transportului energiei verzi.



„Cred că semnarea acestui acord este extrem de importantă şi arată încă o dată că sunteţi un mare susţinător al nostru nu numai când vine vorba de energia verde, ci şi ca parte a Europei. Şi când vorbim de parte a Europei şi de susţinere vreau să vă mulţumesc pentru susţinerea în chestiunea Schengen. Din păcate, nu am ajuns la linia de final încă, dar sunt destul de optimist că această chestiune se va mişca cu o viteză decentă şi contăm pe sprijinul Comisiei Europene”, a afirmat Iohannis, în debutul întâlnirii.



Acordul va fi semnat de preşedintele Republicii Azerbaidjan, Ilham Aliyev, premierul Georgiei, Irakli Garibashvili, premierul României, Nicolae Ciucă, şi premierul Ungariei, Viktor Orban.

