Vicepremierul Tanczos Barna spune la Digi24 că actuala criză bugetară se poate transforma într-o criză economică, dacă statul nu reduce cheltuielile în sistemul public.

„România are foarte multe provocări în momentul de față. Una dintre ele este această inechitate socială – și nu este vorba doar de judecători, nu este vorba doar de procurori. Sunt multe categorii care, în comparație cu celelalte, au primit legi sau au un alt statut, sau au alte salarii comparabil cu celelalte sectoare. Și să vă dau un exemplu foarte la îndemână: salariile din administrația locală, care sunt înghețate din 2018 și plafonate la nivelul salariului viceprimarului, sunt la jumătate față de salariile din administrația centrală, deconcentrate și sunt instituții care stau poate în aceeași clădire, o primărie și reprezentanții unui unei instituții centrale, cu salarii diferite: contabil cu 4.000 lei, contabil cu 7.000-8.000 lei și nu reușim să rezolvăm această situație”, a explicat Tanczos.

Soluțiile trebuie să respecte echitatea socială

El afirmă că, „în viitor, anul viitor, peste doi ani, trebuie să găsim soluții și pentru aceste situații”.

„La fel, avem și alte pensii speciale și acelea trebuie reanalizate, gândite, discutate, să vedem cum găsim soluții de echitate socială”, a adăugat el.

„Sunt lucruri care trebuie decise, analizate, într-o perioadă în care România, nu putem nega, trece prin această criză bugetară. Nu este o criză economică, în niciun caz. Nu este o problemă a economiei reale încă, dar se poate transforma într-o problemă a economiei reale dacă nu reducem cheltuielile de funcționare în sistemul public, dacă nu aducem mai multă eficiență, inclusiv în sistemul de sănătate, dacă nu suntem mai chibzuiți pe banii de funcționare și nu alocăm mai mulți bani pentru investiții. Economia este stresată în momentul de față de mai multe elemente. Majorările de impozite și taxe care au avut loc acum două luni, un impact imediat, dar care a atins vârful și începe să se domolească. Într-o lună, două luni de zile începe să scadă acest vârf al inflației, care a fost generat de mai mulți factori – prețul la energie, taxe, impozite și incertitudinea aceasta care tot timpul caracterizează perioadele în care se iau decizii grele în orice societate, nu doar în România. „Nu vor mai fi majorări de taxe și impozite, e o certitudine. Tot pachetul propus de Ministerul Finanțelor a fost asumat de această coaliție. S-a terminat acel pachet”, încheie vicepremierul.

