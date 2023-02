S-au făcut greșeli în campania pentru Schengen, consideră Marcel Ciolacu

Autoritățile din România au făcut greșeli în campania pentru Schengen, consideră Marcel Ciolacu, președintele PSD și al Camerei Deputaților.

În opinia acestuia, una dintre greșeli a fost acceptarea corelării candidaturii României cu cea a Bulgariei, deși se știa că Bulgaria are șanse minime să intre în Schengen.

„Să nu credeţi cumva că românii nu ştiu adevărul şi românii nu ştiu exact ce s-a întâmplat şi cine este de vină. S-au făcut greşeli în ceea ce priveşte aderarea României la spaţiul Schengen. Tot ce am construit şi abordarea pe care am avut-o în timpul negocierilor nu a fost cea corectă. Cum adera România la spaţiul Schengen când noi am intrat în şedinţa Consiliului JAI la pachet cu Bulgaria?”, s-a întrebat liderul PSD într-o emisiune la postul Prima Tv.

România și Bulgaria au fost blocate să intre în Schengen prin votul din 8 decembrie 2022. Cele două țări care s-au opus prin veto în Consiliul JAI au fost Austria și Olanda. Următoarea ședință ordinară a Consiliului JAI este programată în martie 2023. Din păcate, sunt șanse minime ca România să obțină, atât de repede, un vot unanim pozitiv în Consiliul JAI.

Chiar și în acest moment, candidaturile României și Bulgariei sunt analizate împreună. Autoritățile de la Sofia insistă ca România și Bulgaria să candideze împreună.

Campania pentru Schengen va continua cu un nou premier și un nou ministru de Interne

Apoi, în mai 2023, este programată rotația în Guvern, între PNL și PSD. În cadrul acesteia, Nicolae Ciucă ar urma să-i cedeze postul de premier lui Marcel Ciolacu. De asemenea, se vor schimba deținătorii funcțiilor de ministru. Nicolae Bode (PNL) va ceda postul de ministru de Interne unui reprezentant al PSD. Ministrul Bode este unul dintre cei socotiți responsabili de respingerea candidaturii României la Schengen.

