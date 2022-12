S-a votat legea care va interzice instituțiilor publice să solicite dosarul cu șină

Dosarul cu șină va deveni istorie după ce Camera Deputaților a adoptat cu 241 de voturi legea care interzice instituțiilor publice din România să solicite dosarul cu șină sau orice alt obiect de papetărie, pentru a furniza un serviciu public, potrivit euronews.ro.

De asemenea, românii nu mai sunt obligați să furnizeze instituțiilor publice copii după documente emise de statul român.

„ Fără dosare cu șină, fără copii după acte, fără xeroxuri în instituțiile publice. Toate acestea sunt posibile după victoriile de astăzi din Parlament! Marcați în calendar ziua de 7 decembrie pentru moartea dosarului cu șină și pentru posibilitatea legală, în premieră, de a obține cazierul judiciar online. Ambele susținute, practic, în unanimitate.

Am venit astăzi în Parlament să votez și să susțin de la tribună aceste proiecte vitale pentru modernizarea statului și pentru a face viața românilor puțin mai ușoară. Am promis, încă de când am preluat mandatul de ministru, că voi face tot ceea ce ţine de mine pentru a pune digitalizarea în slujba românilor. Un obiectiv pe care îl am și în calitatea de deputat.

În septembrie, am depus împreună cu George Tuță inițiativa legislativă care scutește românii de drumuri la secția de poliție pentru cazierul judiciar. Am tot vorbit despre asta în spațiul public, lucrăm în paralel și la soluția tehnică pentru eliberarea cazierului prin ghișeul.ro. În curând, țineți aproape.

Ma bucur că legea a fost votata aproape în unanimitate și le mulțumesc colegilor deputați. Vor putea pleca în vacanța parlamentară cu conștiința împăcată că, datorită votului lor, peste 2 milioane de români pe an vor avea viața un pic mai ușoară în relația cu statul.

Tot astăzi a fost adoptată în Camera Deputaților, for decizional, legea care interzice dosarul cu șină și solicitarea de copii după documente la nivelul autorităților locale, universități, companii de utilități. Aceasta a avut un parcurs mai interesant și mai lung.

În primăvara anului 2021, George Tuță, deputat liberal de Ilfov, a depus un proiect de lege care vizează interdicţia instituţiilor publice centrale de a solicita cetăţenilor acte sau copii după acte emise de autorităţi publice. Am semnat și susținut această inițiativă.

Mai mult, am depus în completare, câteva luni mai târziu, un proiect legislativ care extinde aceste beneficii pentru cetățeni la autoritățile publice de nivel local, la universități, companii de utilități etc. Proiectul interzice și celebrele xeroxuri din instituțiile publice, afaceri altminteri profitabile pentru unii. Curând, acestea vor deveni istorie.

Cu câteva săptămâni în urmă, în comisia de administrație, colegii deputați George Tuță și Simona Bucura au depus un amendament care trimite dosarul cu șină în istorie.

Votul din Camera Deputaților de astăzi arată că suntem în acest război împreună. Că debirocratizarea nu e doar un cuvânt care sună bine în campanii și postări, ci un obiectiv asumat.

Urmează promulgarea de către Președinte și termenul de 180 de zile de implementare. Cel târziu de la jumătatea anului viitor, viața noastră va fi un pic mai ușoară.

Nicio schimbare nu e simplă. Le mulțumesc tuturor colegilor care au votat aceasta inițiativă și mai ales “complicilor” în operațiunea „moartea dosarului cu șină”. Avem multă treabă în continuare. Înainte, împreună”, transmite Sebastian Burduja, ministru al Cercetării, Inovării și Digitalizării în Guvernul României.

Ce prevede mai exact legea care interzice instituțiilor publice să mai ceară dosarul cu șină



– Instituţiile publice, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obţinut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, nu pot solicita persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în vederea soluţionării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, dosare, dosare cu şină, precum şi niciun alt articol sau obiect de birotică sau papetărie;

Prevederile se aplică şi în cazul depunerii actelor necesare pentru participarea la concursurile pentru ocuparea unei funcţii publice, precum şi în cazul depunerii actelor necesare pentru participarea la procedurile de achiziţii publice;

Instituţiile publice, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obţinut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, nu pot percepe taxe suplimentare pentru acoperirea costurilor articolelor sau obiectelor prevăzute mai sus;

Instituţiile publice, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obţinut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, au obligaţia de a publica, din oficiu, informaţii şi modele de formulare sau cereri aferente tuturor serviciilor publice furnizate, în format electronic, atât pe pagina de internet proprie, cât şi pe punctul de contact unic electronic, definit de Hotărârea Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea şi funcţionarea Punctului de contact unic electronic, în varianta actualizată şi într-un format tehnic care să permită descărcarea şi editarea lor în scopul completării în format electronic de către beneficiar;

Instituţiile publice, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obţinut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, sunt obligate să accepte copia în format electronic după cartea de identitate, transmisă prin e-mail, asigurând condiţiile prevăzute de reglementările legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal. Toate instituţiile publice, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obţinut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, au obligaţia să publice o adresă de e-mail pentru primirea în format electronic a copiei după cartea de identitate, pe punctul de contact unic electronic şi pe pagina proprie de internet;

Fiecare instituţie publică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale sau locale, precum şi persoana juridică de drept privat care, potrivit legii, a obţinut statut de utilitate publică sau este autorizată să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, este obligată să elimine cerinţa de depunere a copiilor legalizate după documente la furnizarea serviciilor publice, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul de către funcţionarul competent;

Se interzice instituţiilor publice, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi persoanelor juridice de drept privat care, potrivit legii, au obţinut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, să solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în vederea soluţionării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de către alte instituţii publice, organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi persoane juridice de drept privat care, potrivit legii, au obţinut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică.

