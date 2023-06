România nu e departe de incapacitate de plată cu atâtea proteste și cu o gaură bugetară tot mai adâncă

Majorarările salariale ale profesorilor, politițiștilor, promisiuni de majorare pentru medici și alte categorii de salariați din transporturi și alte instituții care ar trebui să primească bani în plus de la 1 iulie, sunt menite să ducă România într-un blocaj total din cauza plăților mari, a împrumuturilor și a încasărilor slabe la buget.

Este vara protestelor care a început cu manifestări ale profesorii, apoi cu polițiștii, medicii, angajații CFR, magistrații și probabil și cei de la STB. Sindicaliștii pun presiune acum să obțină majorările salariale promise, întrucât acestea ar trebui să intre în vigoare cel târziu de la 1 ianuarie, și trebuie amintit că nu sunt permise grevele și alte majorări cu șase luni înainte de alegeri. Pentru profesori, medici și polițiști ar trebui să fie aplicată legea salarizării unitare din 2017, doar că pe parcursul anilor și mai ales în pandemie, majorările au fost blocate. În pararel, Guvernul are probleme în a acoperi și o gaură la buget de peste 20 de miliarde de lei, la care se vor adauga și majorările imediat următoare ale profesorilor și polițiștilor ce totalizează aproximativ 4 miliarde de lei. În plus, medicii amenință că nu vor mai face gărzi în cazul în care nu vor primi banii promiși, ceea ce înseamnă că urgența în spitale nu va mai fi asigurată. Concret, în timpul programului normal de lucru, ziua, medicii primesc 100 de lei pe oră, iar după ce încep garda primesc doar 40 de lei pe oră. În cazul în care s-ar aplica toate majorările promise, vorbim despre o sumă de acoperit de aproximativ 30 de miliarde de lei, bani ce trebuie să vină urgent pentru că cea mai mare gaură la buget ține de acoperirea facturilor care au fost plafonate pentru populație.

Este clar că măsurile social-democraților de majorare a taxelor și impozitelor, de impunere a taxei de solidaritate de 1% din cifra de afaceri sau a impozitului progresiv vor fi aplicate treptat, iar banii se vor strânge târziu la buget, deci aceste măsuri ies din calcul în momentul de față. Ar mai fi o soluție temporară la rectificarea bugetară din luna august, doar că și acolo se vor tăia bani de la anumite ministere pentru a se da la altele.

Până la soluții clare de a face rost de banu, premierul Marcel Ciolacu ne anunță vești bune și anume că va există o scădere a preţului la unele produse alimentare de bază.

“Am primit deja răspunsul marilor lanţuri de magazine la propunerea noastră privind schema de reducere a preţurilor la alimentele de bază. Şi vă pot spune că retailerii au transmis deja o primă listă cu produsele vizate. Avem astfel toate condiţiile pentru ca în perioada următoare să finalizăm un acord sau un act normativ, şi chiar aş dori să le mulţumesc pentru promptitudine şi pentru această abordare. Asta înseamnă o scădere garantată a preţului la unele produse de bază din gama celor indispensabile populaţiei. Şi aici ne referim foarte clar la: pâine, lapte, brânzeturi, carne, ouă, făină, mălai, ulei, legume şi fructe proaspete. Vreau să subliniez foarte clar: va fi o scădere care nu va pune presiune pe producătorii români.”, a declarat Ciolacu.

Surprinzător este că Nicolae Ciucă pare că s-a apucat acum de treabă și este interesat de legile privind pensiile speciale, pensiile parlamentarilor şi cumulul pensiei cu salariul, dar și despre majorarea salarială a profesorilor.

“Este ilegal ca magistraţii să facă grevă. Ca atare am înţeles şi am discutat la nivelul coaliţiei, am avut miniştrii de linie cu care am analizat această situaţie. Decizia pe care am luat-o astăzi a fost ca săptămâna viitoare, luni, miniştrii să fie prezenţi la toate activităţile, atât cele guvernamentale, dar şi cele care urmează să se desfăşoare în Parlament, pentru a putea să soluţionăm tocmai aceste aspecte. Unul dintre ele este legea pensiilor speciale, care va fi soluţionată şi există din raportarea ministrului Muncii acceptul la nivelul Comisiei Europene pe conţinutul proiectului de lege, de asemenea, este vorba de legea pensiilor parlamentarilor care va fi aprobată săptămâna viitoare şi legea cumulului pensiei cu salariul.”, a spus Nicolae Ciucă.

În cel mai negru scenariu și ușor de pus în practică așa cum se tem mulți analiști economici este ca Guvernul să apeleze tot la populația de rând să accepte să trăiască în continuare în condiții la limită. Dacă ar fi să vorbim despre un buget sănătos nu trebuie ignorat faptul că pensiile speciale, salariile mari ale directorilor din companiile de stat, amânarea investițiilor, digitalizarea ANAF, dar și măsuri de scutire a taxelor și impozitelor pentru anumite categorii sociale vor lăsa în permanență găuri la buget.